Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі повідомило про те, що глава відомства Чеслав Секерський уже провів перевірки на одному із пунктів пропуску. Мовиться про ПП "Медика – Шегині". Раніше він відвідав КПП "Корчова" на кордоні з Україною.
Дивіться також Заява Дуди про Крим сколихнула Польщу та Україну: все, що відомо
Посилення контролю на кордоні
Глава польського міністерства анонсував посилення контролю та більшу активізацію перевірок на українсько-польському кордоні.
Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства,
– мовиться у повідомленні відомства.
Зокрема, контроль проводять й інші польські посадовці. Так, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак вже другий день поспіль інспектує прикордонні пункти.
Ввезення неякісних товарів з України
Сьогодні, 4 лютого, Міхал Колодзєйчак відвідав КПП "Ягодин-Дорогуськ", а вчора побував у Грубешові. Посадовець зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.
Він також оприлюднив інформацію про нібито неякісну заморожену малину, яку розвернули на кордоні.
Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн,
– заявив посадовець.
До Польщі намагалися ввезти нібито неякісну малину / Фото Міхала Колодзєйчака
Ситуація на українсько-польському кордоні: останні новини
- 31 січня Європейська комісія запропонувала продовжити термін дії призупинення експортного мита для українських товарів задля припинення блокади на українському кордоні. Одночасно запропоновано також захисний механізм "екстреного гальмування" для 3 видів продукції з України – м'яса птиці, яєць і цукру.
- Однак польських фермерів вкотре не влаштувала ініціатива Єврокомісії, тому вони оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску, який повинен розпочатися 9 лютого. Акція почнеться о 10:00.
- Фермери обурені бездіяльністю влади Польщі та її зобов'язанням співпрацювати з Європейською комісією, дотримуючись рішень щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України. Аграрії вважають, що страйк стане для них єдиним виходом із ситуації.
- Раніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський погодився піти на угоду з аграріями й виконати частину їхніх вимог. Тоді йшлося про угоду з представниками фермерської організації "Підкарпатське ошукане село", які блокували кордон з Україною. Втім, схоже фермери не отримали бажаного.