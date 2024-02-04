Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі повідомило про те, що глава відомства Чеслав Секерський уже провів перевірки на одному із пунктів пропуску. Мовиться про ПП "Медика – Шегині". Раніше він відвідав КПП "Корчова" на кордоні з Україною.

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Посилення контролю на кордоні

Глава польського міністерства анонсував посилення контролю та більшу активізацію перевірок на українсько-польському кордоні.

Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства,

– мовиться у повідомленні відомства.

Зокрема, контроль проводять й інші польські посадовці. Так, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак вже другий день поспіль інспектує прикордонні пункти.

Ввезення неякісних товарів з України

Сьогодні, 4 лютого, Міхал Колодзєйчак відвідав КПП "Ягодин-Дорогуськ", а вчора побував у Грубешові. Посадовець зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.

Він також оприлюднив інформацію про нібито неякісну заморожену малину, яку розвернули на кордоні.

Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн,

– заявив посадовець.

До Польщі намагалися ввезти нібито неякісну малину / Фото Міхала Колодзєйчака

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