Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши сообщило о том, что глава ведомства Чеслав Секерский уже провел проверки на одном из пунктов пропуска. Говорится о ПП “Медика – Шегини”. Ранее он посетил КПП “Корчева” на границе с Украиной.

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Усиление контроля на границе

Глава польского министерства анонсировал усиление контроля и большую активизацию проверок на украинско-польской границе.

Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства,

– говорится в сообщении ведомства.

В частности, контроль проводят и другие польские чиновники. Так, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак уже второй день подряд инспектирует пограничные пункты.

Ввоз некачественных товаров из Украины

Сегодня, 4 февраля, Михал Колодзейчак посетил КПП "Ягодин-Дорогуск", а вчера побывал в Грубешове. Чиновник отметил, что наблюдает за проверками сельхозтоваров, которые ввозятся из Украины.

Он также обнародовал информацию о якобы некачественную замороженную малину, которую развернули на границе.

После такой малины вывод один: эмбарго на украинскую замороженную малину, которой в 2023 году в Польшу поступило более 60 тысяч тонн,

– заявил чиновник.

В Польшу пытались ввезти якобы некачественную малину / Фото Михала Колодзейчака

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