Польских фермеров в очередной раз не устроила инициатива Еврокомиссии, поэтому они объявили общенациональную забастовку с блокадой дорог и пограничных пунктов пропуска, которая должна начаться 9 февраля. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" объяснил в эфире 24 Канала, как можно предотвратить протесты на границах с Польшей и другими странами-соседами.
Интересно Политические манипуляции: как Россия использует блокаду польско-украинской границы
"Легко, как 2×2. Просто платите Украине субсидии для сельского хозяйства и все. Те, кто у нас работает, имеет низкую рентабельность, они не будут ориентироваться на экспорт. Мы будем получать дотации", – сказал Клочок.
Какая сумма дотаций необходима Украине
Однако, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" отметил, что тогда возникнет проблема – субсидии будут распределять в ручном режиме. Однозначно будут дельцы, но стоит надеяться на добродетель работы фискальных служб, Государственной таможенной и пограничной служб и других институтов, привлеченных к этой отрасли.
Таким образом можно будет снять напряжение и противостояние с Западом. Но это также временная мера, которая позволит избежать блокирования границы на год – два. Путь будет сложный, но сразу исчезнет потребность сельскохозяйственных производителей ориентироваться на экспорт, чтобы продавать. Единственный выход – платить Украине ежегодно дотации от 10 миллиардов и более.
Есть также другая проблема: руководство Европейского Союза понимает потребность в сельскохозяйственной продукции из Украины. Потому что производители Франции, Польши и другие страны привыкли жить на дотации,
– отметил Валерий Клочок.
К примеру, Варшава получает более 20 миллиардов субсидий от ЕС ежегодно. Фактически, это чистая прибыль. То, что заходит на рынок, оно расходуется, создавая серьезный спрос на различные виды продукции – это колоссальный стимул для ритейла (розничной торговли). В то же время такие действия не стимулируют развитие экономики.
Подавляющая часть европейских стран могут хозяйствовать именно путем поддержки. Помощь Украине на определенный период времени сместит проблему, однако она не исчезнет навсегда. В Европе следует менять общий подход к формированию экономической политики и директив – это единственный выход, чтобы остановить столкновения между государствами.
Последние новости о блокаде украинской границы
- Польские фермеры объявили о намерении начать новую блокаду границы с Украиной. Пока нет информации, как долго продлится блокада пунктов пропуска. Что касается блокады дорог в некоторых воеводствах, то они продлятся месяц – с 9 февраля по 10 марта.
- Предыдущая блокада польскими фермерами украинской границы началась еще в ноябре и продолжалась до 6 января, когда польские перевозчики достигли согласия с правительством по некоторым требованиям и заявили, что приостановят свой протест. Свои подписи поставили министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село".
- Также 15 января румынские фермеры возобновили блокирование движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Впоследствии министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных агрофирм заключили соглашение, в результате которого удовлетворили несколько требований фермеров. Обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по нерешенным требованиям.