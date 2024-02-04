Польських фермерів вкотре не влаштувала ініціатива Єврокомісії, тому вони оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску, який повинен розпочатися 9 лютого. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснив в етері 24 Каналу, як можна упередити протести на кордонах з Польщею та іншими країнами-сусідками.
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"Легко, як 2×2. Просто сплачуйте Україні субсидії для сільського господарства і все. Ті, хто у нас працює, має низьку рентабельність, вони не будуть орієнтуватися на експорт. Ми будемо отримувати дотації", – сказав Клочок.
Яка сума дотацій необхідна Україні
Проте керівник Центру громадської аналітики "Вежа" наголосив, що тоді виникне проблема – субсидії будуть розподіляти в ручному режимі. Однозначно будуть ділки, але варто сподіватися на доброчесність роботи фіскальних служб, Державної митної та прикордонної служб й інших інституцій, залучених до цієї галузі.
У такий спосіб можна буде зняти напругу та протистояння із Заходом. Але це також тимчасовий захід, який дозволить уникнути блокування кордону на рік – два. Шлях буде складний, але одразу зникне потреба сільськогосподарських виробників орієнтуватися на експорт, щоб продавати. Єдиний вихід – платити Україні щороку дотації від 10 мільярдів і більше.
Є також інша проблема: керівництво Європейського Союзу розуміє потребу в сільськогосподарській продукції з України. Тому що виробники Франції, Польщі та інші країни звикли жити на дотації,
– зазначив Валерій Клочок.
Приміром, Варшава отримує понад 20 мільярдів субсидій від ЄС щороку. Фактично, це чистий прибуток. Те, що заходить на ринок, воно витрачається, створюючи серйозний попит на різні види продукції – це колосальний стимул для ритейлу (роздрібної торгівлі). Водночас такі дії не стимулюють розвиток економіки.
Переважна частина європейських країн можуть господарювати саме шляхом підтримки. Допомога Україні на певний період часу змістить проблему, проте вона не зникне назавжди. В Європі варто змінювати загальний підхід до формування економічної політики та директив – це єдиний вихід, аби зупинити сутички між державами.
Останні новини щодо блокади українського кордону
- Польські фермери оголосили про намір розпочати нову блокаду кордону з Україною. Поки немає інформації, як довго триватиме блокада пунктів пропуску. Що стосується блокади доріг в деяких воєводствах, то вони триватимуть місяць – з 9 лютого по 10 березня.
- Попередня блокада польськими фермерами українського кордону почалася ще в листопаді та тривала до 6 січня, коли польські перевізники досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і заявили, що призупинять свій протест. Свої підписи поставили міністр сільського господарства Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село".
- Також 15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Згодом міністерство сільського господарства Румунії та представники великих агрофірм уклали угоду, в результаті якої задовольнили кілька вимог фермерів. Обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо невирішених вимог.