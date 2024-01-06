В эфире 24 Канала заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук оценил ущерб, который терпит Украина в результате восстановления блокады на польской границе. К тому же, он отметил, что позиция поляков не просто заключается в получении субсидии на выращивание кукурузы.

Смотрите также Важный момент: почему поляки видят большую конкуренцию в украинском зерне

Последствия блокады

Как отметил председатель Всеукраинского аграрного совета, финансовые потери, которые понесет наша экономика, колоссальны. Если добавить еще запрет на импорт, существующий с мая, блокаду с перевозками, то ущерб составляет несколько миллиардов евро.

По данным ассоциации европейских перевозчиков, только одна блокада с ноября фактически создала трудности и потери более чем на 15 миллиардов евро.

Кроме того, каждый день Украина теряет прямые средства, еще есть утраченные перспективы. Ведь дистрибьюторы и логистические компании смогли сформировать определенные коммерческие отношения не с Польшей, а с другими частями Еврозоны, после того как поляки закрыли импорт для Украины.

Многие, простаивая в очередях не одну неделю, потеряли перспективу реализации своей продукции в 2024 году,

– сказал Марчук.

В результате блокады и невозможности проезда Украина не имеет возможности выполнения перспективных контрактов на 2024 год. Украинский бизнес будет терпеть непрямые убытки, которые будут приводить к банкротству, в частности в аграрном направлении.

"Когда европейские торговые сети не могут своевременно получать продукцию, законтрактовав с Украиной, будут искать альтернативу. И здесь появляется польская альтернатива", – добавил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Больше о блокаде на польской границе