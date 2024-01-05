Это 24 Каналу прокомментировал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, отметив, что Польша должна была отменить запрет на импорт еще 15 сентября. Однако потом его снова продолжили.

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Среди причин таких событий – несколько аспектов. Один из них – политический. В настоящее время в Польше сформировалось новое коалиционное правительство.

"За последние 10 лет предыдущая власть сумела консолидировать, расставить очень много своих людей, которые остаются их сторонниками. В частности, и среди представителей общественного сектора", – сказал Марчук.

Эти люди, вопреки новым распоряжениям кабмина, все равно продолжают поступать так, как делали. Один из факторов таких действий – академический план преференций для внутреннего товаропроизводителя.

Если посмотреть на требования, которые еще раз сформировали польские фермеры, то там предусматриваются дотации на выращивание кукурузы и возможность продления системы кредитования на льготных условиях.

А также возможность того, что фактически товаропроизводители могли бы полноценно работать в пределах существующих ныне дотаций.

Поэтому, собственно, мы видим такую ситуацию, в которой решения ожидаются в ближайшее время. Ведь с польской стороны было заявлено о том, что они готовы не только словесно поддержать польских товаропроизводителей, но и готовы это подписать,

– отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Очень большая конкуренция для Польши

В Польше все время подчеркивают, что они ищут выход из ситуации. Однако не стоит ожидать, что проблема быстро разрешится. Важным моментом есть то, что за последние десятилетия поляки довольно активно частично монополизировали рынок еврозоны насчёт реализации своей продукции.

"Сейчас в такое тяжелое для Украины время, не имея возможности полноценно осуществлять экспорт морем, война, оккупированные территории, но украинский производитель в таких условиях все же конкурентен и начинает реализовывать свою продукцию на еврорынки", – подчеркнул Денис Марчук.

Поляки же в этих условиях видят в этом очень большую конкуренцию. И те льготы, которые они получали в последние годы, субвенции, поддержка и открытие рынков позволили им полноценно представлять свою продукцию.

А Украина тем временем без какой-либо поддержки, а только благодаря качеству и более дешевой продукции заходит и активно занимает эти рынки.

"Поэтому один из методов, который они решили применять по закрытию части рынков еврозоны незаконным способом, – это собственное применение вот таких методов блокировки", – добавил Марчук.

Незаконные методы

Эти методы есть незаконными и теми, которые противоречат всем нормам еврозоны в контексте свободной торговли и передвижения, а также отсутствия пошлин и квот. Это противоречит договоренностям ассоциации Украины с ЕС и принципам евроинтеграции. Их взяло на себя украинское государство вместе с еврозоной и Европейским союзом в контексте политического присоединения Украины к европейскому сообществу в перспективе.

Поэтому позиция Еврокомиссии по эмбарго должна быть не только бюрократической отпиской, но и должны быть определенные шаги. Скорее всего, это могут быть определенные штрафы, санкции, включая определенные политические решения, которые бы стимулировали польскую сторону активнее относиться к проблеме.

Например, запрет на импорт – это тоже нарушение. Если говорить об украино-польских отношениях относительно украинского импорта, то это не столь большая доля в экономике Украины. Однако, если говорить о запрете транзита и возможности реализовывать свою продукцию в еврозоне, то это очень большой объем.

Этот запрет фактически создает трудности для использования инфраструктуры еврозоны в контексте экспорта нашей продукции в третьи страны. И в этом вопросе действительно требуется очень сильная позиция, которая бы привела к разрешению подобных ситуаций,

– подчеркнул Марчук.

Запрет от Польши