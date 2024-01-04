Ранее сообщалось, что на пункте пропуска "Медыка — Шегини" снова могут начаться протесты польских фермеров. Аграрии Польши тогда заявили, что протесты не возобновятся при условии предоставления письменного обещания по выполнению их требований.

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Блокировка пункта пропуска "Медыка – Шегини"

Фермеры из польской организации "Подкарпатское обманутое село" с 09:00 4 января возобновили блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе с Украиной.

На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медыка", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилась блокировка движения для грузового транспорта. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд,

– отметили в ГПСУ.

Фермеры анонсируют, что протест продлится до 3 февраля. Обещают пропускать три грузовика в час. Протестующие подчеркнули, что они не будут задерживать машины с гуманитарной помощью и скоропортящимися товарами.

Известно, что легковые автомобили и автобусы двигаются в обычном режиме.

Польские фермеры требуют от правительства субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для фермеров и сохранения сельскохозяйственного налога на уровне этого года.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что в период с 24 декабря, когда движение было разблокировано, интенсивность движения оставалась как в сторону Украины, так и в направлении Польши.

На территории Польши находится большое количество грузовиков, ожидающих возможность пересечения в сторону Украины, поэтому каждый и водитель, и перевозчик ищут все возможные направления, где пересечь границу. По состоянию на утро 4 января напротив "Шегини" в сторону Украины стоит около 800 грузовых транспортных средств,

– рассказал Демченко.

Кроме пункта пропуска "Медыка — Шегини", заблокированными также остаются три направления. Среди них – "Ягодын – Дорохуск",

"Рава-Русская – Хребенное", "Краковец – Корчёва". По словам спикера Госпогранслужбы, в этих трех направлениях в очередях на территории Польши в сторону Украины находится около 1400 грузовых транспортных средств.

Что этому предшествовало