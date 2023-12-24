Украинские пограничники сообщили, что движение через контрольно-пропускной пункт "Медика - Шегини" возобновлено. Акция закончилась примерно в 9:30 утра 24 декабря.
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Как происходит движение
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.
Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков,
– отметили в ГНСУ.
Также в Польше пообещали после начала 2024 сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение для полной разблокировки границы.
Блокировка одного из КПП прекратилась: смотрите видео
Продолжат ли блокаду других КПП на праздники
- Организатор забастовки перевозчиков в Дорогуске Эдита Озигала встретилась с министром инфраструктуры Дариушем Климчаком. После встречи с ним она рассказала, что дальше будет с блокадой. По ее словам, протестующие не планируют прекращать блокаду на рождественские праздники.
- Более того, они планируют провести их именно на протесте. Перевозчики создали для себя график дежурств. Она подчеркнула, что протестующие будут стоять на границе до того момента, пока не будет достигнут реальный консенсус.
- Дариуш Климчак призвал пересмотреть торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом для решения проблемы блокирования границы. По его словам, положения документа очень общие, что привело к вытеснению с рынка польских перевозчиков и потерям заказов.