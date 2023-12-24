Украинские пограничники сообщили, что движение через контрольно-пропускной пункт "Медика - Шегини" возобновлено. Акция закончилась примерно в 9:30 утра 24 декабря.

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Как происходит движение

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков,

– отметили в ГНСУ.

Также в Польше пообещали после начала 2024 сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение для полной разблокировки границы.

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