Українські прикордонники повідомили, що рух через контрольно-пропускний пункт "Медика – Шегині" відновлено. Акція закінчилась приблизно о 9:30 ранку 24 грудня.
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Як відбувається рух
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.
Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок,
– зазначили у ДПСУ.
Також у Польщі пообіцяли після початку 2024 року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення для повного розблокування кордону.
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Чи продовжать блокаду інших КПП на свята
- Організаторка страйку перевізників в Дорогуську Едита Озигала зустрілася з міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком. Після зустрічі з ним вона розповіла, що далі буде з блокадою. За її словами, протестувальники не планують припиняти блокаду на різдвяні свята.
- Ба більше, вони планують провести їх саме на протесті. Перевізники створили для себе графік чергувань. Вона наголосила, що протестувальники будуть стояти на кордоні до того моменту, поки не буде досягнуто реального консенсусу.
- Даріуш Клімчак закликав переглянути торговельну угоду між Україною та Євросоюзом задля розв'язання проблеми з блокуванням кордону. За його словами, положення документа є дуже загальними, що призвело до витіснення з ринку польських перевізників та втрат замовлень.