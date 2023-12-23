Організаторка страйку перевізників в Дорогуську Едита Озигала зустрілася з міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком. Після зустрічі з ним вона розповіла, що далі буде з блокадою.

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Що сказали польські перевізники

Едита Озигала дала зрозуміти, що місцеві протестувальники на різдвяні та новорічні свята не планують припиняти блокування польсько-українського кордону. Ба більше, учасники страйку проведуть ці свята на блокаді. Вони навіть створили для себе графік чергувань.

Поки ми не досягнемо реального консенсусу, ми тут будемо й надалі,

– наголосила організаторка.

Що сказав міністр інфраструктури Польщі

Даріуш Клімчак закликав переглянути торговельну угоду між Україною та Євросоюзом задля розв'язання проблеми з блокуванням кордону. За його словами, положення документа є дуже загальними, що призвело до витіснення з ринку польських перевізників та втрат замовлень.

З нашого боку є твердий висновок, що ми повинні виправити, змінити чинну угоду щодо торгівлі між ЄС та Україною. Українська сторона нарешті погодилася на переговори на цю тему. До цього такої згоди не було,

– зауважив міністр.

Він заявив, що ввечері 22 грудня отримав інформацію про готовність створити робочу групу з Україною, яка займеться аналізом угоди. Клімчак виступив за те, щоб ця група почала працювати якомога швидше. Міністр додав, що угода потребує детального розгляду.

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