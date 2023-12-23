Організаторка страйку перевізників в Дорогуську Едита Озигала зустрілася з міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком. Після зустрічі з ним вона розповіла, що далі буде з блокадою.
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Що сказали польські перевізники
Едита Озигала дала зрозуміти, що місцеві протестувальники на різдвяні та новорічні свята не планують припиняти блокування польсько-українського кордону. Ба більше, учасники страйку проведуть ці свята на блокаді. Вони навіть створили для себе графік чергувань.
Поки ми не досягнемо реального консенсусу, ми тут будемо й надалі,
– наголосила організаторка.
Що сказав міністр інфраструктури Польщі
Даріуш Клімчак закликав переглянути торговельну угоду між Україною та Євросоюзом задля розв'язання проблеми з блокуванням кордону. За його словами, положення документа є дуже загальними, що призвело до витіснення з ринку польських перевізників та втрат замовлень.
З нашого боку є твердий висновок, що ми повинні виправити, змінити чинну угоду щодо торгівлі між ЄС та Україною. Українська сторона нарешті погодилася на переговори на цю тему. До цього такої згоди не було,
– зауважив міністр.
Він заявив, що ввечері 22 грудня отримав інформацію про готовність створити робочу групу з Україною, яка займеться аналізом угоди. Клімчак виступив за те, щоб ця група почала працювати якомога швидше. Міністр додав, що угода потребує детального розгляду.
Останні новини про ситуацію на кордоні з Польщею
- Нещодавно стало відомо, що перевізники не пропускають машини з важливими вантажами, попри наявність дозволу. Менеджер з транспортно-експедиційної діяльності ТОВ "Негабарит Сервіс" Михайло Лондер у коментарі 24 Каналу повідомив, що компанія "Хмельницькобленерго" не може забрати з Польщі трансформатори для Донецької області.
- Як повідомлялося раніше, журналіст із Польщі Марек Сієрант засудив дії місцевих перевізників, адже вони своєю блокадою "підрізають крила" союзникам. Він наголосив, що позиція протестувальників не є популярною в його країні.
- Не так давно до столиці України з робочим візитом приїжджав новий заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаж. Він заявляв, що Варшаві та Києву вдалося досягнути прориву в переговорах щодо розблокування кордону.