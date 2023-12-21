Менеджер з Транспортно – експедиційної діяльності ТОВ "Негабарит Сервіс" Михайло Лондер розповів 24 Каналу, що компанія "Хмельникобленерго" повинна здійснювати перевезення гуманітарних енергетичних вантажів на території, де тривають бойові дії. За його словами, їхні водії не можуть перетнути кордон на КПП "Ягодин – Дрогуск", щоб їх отримати, хоча мають всі потрібні дозволи та навіть звертались до польської поліції.

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Дозволи мають строк придатності

Михайло Лондер зазначив, що водії дісталися до кордону ще 19 грудня, однак 21 грудня все ще стоять там в довгій черзі. Попри те, що вони мають забрати в Польщі гуманітарний вантаж та перевезти його до України, їх не пропускають протестувальники.

Також чоловік зазначив, що насправді поїздка була запланована ще до початку блокади кордону.

Крім цього, водії двох транспортних засобів мають листи – прохання від польської урядової організації Польщі Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, але це ніяк не вплинуло на ситуацію.



Лист, де вказано, що це гуманітарні вантажі / Документ, наданий 24 Каналу

Крім цього, водії також звертались до польської поліції, однак, за словами Михайла, вони не змогли нічим допомогти, адже по суті просто охороняють протестувальників.

Дозвіл на перевезення цих трансформаторів чинний до 29 грудня 2023 року, тобто ще 8 днів. Крім цього, за цей дозвіл було заплачено.



Дозвіл на перевезення трансформаторів / Документ, наданий 24 Каналу

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