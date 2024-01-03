Что требуют польские фермеры

Аграрии Польши угрожают блокадой пункта пропуска "Медика – Шегыни". Их лидеры заявили, что протесты не возобновятся только при одном условии: если чиновники дадут письменное обещание выполнить их требования.

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Если мы не получим письменного подтверждения, что наши требования будут выполнены, мы вернемся к блокаде,

– заявил фермер Роман Кондров, возглавляющий протест.

Чего хотят польские фермеры:

субсидий на кукурузу;

увеличить суммы ликвидных кредитов;

отказ от увеличения сельскохозяйственного налога.

Польские фермеры начали протестовать 23 ноября, но через месяц прекратили протест. Причиной послужил визит министра сельского хозяйства Чеслава Секерского, который пообещал выполнить их требования.

Теперь Кондров заявляет, что министр не дал письменных гарантий и если их не будет – протесты возобновятся.

Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр,

– сказал тот.

Это уже не первая блокада границы с Украиной, раньше свои требования таким образом решили отстаивать польские перевозчики. В результате этого украинский бизнес понес миллионный ущерб. ЕС призвал Польшу соблюдать соглашение между Украиной и Евросоюзом и даже угрожал Варшаве санкциями, но на этом вмешательство в процесс решения проблемы закончилось.