Що вимагають польські фермери

Аграрії Польщі погрожують блокадою пункту пропуску "Медика – Шегині". Їхні лідери заявили, що протести не відновляться лише за однієї умови: якщо урядовці дадуть письмову обіцянку виконати їхні вимоги.

Цікаво Можливості чи гроші: як найкраще стимулювати своїх працівників

Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади,

– заявив фермер Роман Кондров, який очолює протест.

Чого хочуть польські фермери:

субсидій на кукурудзу;

збільшити суми ліквідних кредитів;

відмови від збільшення сільськогосподарського податку.

Польські фермери почали протестувати 23 листопада, але через місяць припинили протест. Причиною став візит міністра сільського господарства Чеслава Сєкєрского, який пообіцяв виконати їхні вимоги.

Тепер Кондров заявляє, що міністр не дав письмових гарантій, і якщо їх не буде – протести відновляться.

Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр,

– сказав той.

Це вже не перша блокада кордону з Україною, раніше свої вимоги у такий спосіб вирішили відстоювати польські перевізники. Внаслідок цього український бізнес зазнав мільйонних збитків. ЄС закликав Польщу дотримуватися угоди між Україною та Євросоюзом та навіть погрожував Варшаві санкціями, але на цьому втручання у процес вирішення проблеми закінчилося.