Как отмечают корреспонденты, тысячи автомобилей стоят на каждом заблокированном переходе. Польские пограничники говорят, время ожидания пересечения границы достигает 200 часов.

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Стоят в очереди более 8 суток

Собственно, такова ситуация на пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Водители отмечают, что 9 ноября к пунктам пропуска подвезли биотуалеты. Посему ожидать возможности пересечь границу стало хоть немного комфортнее. В общем, ситуация напряженная. Так, одному из водителей утром 10 ноября стало плохо. Ему помощь оказывали коллеги.

Также наши водители время от времени ходят к пикетчикам на переговоры. Впрочем, никакого результата добиться не удается. Отмечают корреспонденты, что до этого представители польского Министерства инфраструктуры проводили встречу с митингующими. Она продолжалась три часа, но тоже безрезультатно.

Обратите внимание! На пункте пропуска "Медика – Шегини", единственном, который не блокируют, пересечения границы по состоянию на 14:00 10 ноября ожидали 1 400 грузовиков.

Отметим, что уже пять дней длится блокада польско-украинской границы. Польские перевозчики требуют возвращения разрешений для украинских водителей, а также изъятия польских автомобилей из электронной очереди. Кроме того, требуют вне очереди выпускать из Украины пустые польские грузовики.

Перевозчики из Польши заблокировали движение грузовиков сразу на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе. Началось это 6 ноября. Речь идет о пунктах пропуска "Гребенное – Рава-Русская", "Корчева – Краковец", а также "Дорогуск – Ягодин".