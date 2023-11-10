Польские перевозчики не послушали своих чиновников

Польские чиновники прибыли на границу с Украиной, где протестует одна из ассоциаций местных перевозчиков. Представители власти пытались объяснить протестующим, что их забастовка не имеет никакого смысла, однако пока безрезультатно.

К теме Работали в России и Беларуси: что известно о польских перевозчиках, блокирующих границу

В течение трех часов чиновники пытались объяснить, что выполнять их требования просто невозможно. В частности, что касается возврата разрешений и других ограничений для украинского бизнеса, то решения об изменениях в "транспортном безвизе" должны приниматься в Брюсселе. ЕС дал четкий сигнал о том, что никаких ограничений против Украины и украинского бизнеса внедрять не собирается.

Мнения польских перевозчиков после встречи с чиновниками разбегаются: одни увидели желание урегулировать ситуацию, другие не услышали никаких предложений, свидетельствующих о выполнении их требований.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Безумные очереди и повышенные требования

Протестующие заблокировали движение грузовиков на трех пунктах пропуска: "Корчева – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". В результате их действий уже заблокировано движение почти двух тысяч грузовиков.

Как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, протестующие пропускают по несколько грузовиков в час, но проблему больших скоплений это не решает. В настоящее время единственным пунктом пропуска, который не блокируют поляки, является "Медика – Шегини". Там уже образовалась очередь из грузовиков на 30 километров.

Польские перевозчики требуют возвращения разрешений для украинских грузовиков, запрета регистрации бизнеса, капитал которого находится вне ЕС, и другие преференции. Удовлетворить эти требования польское правительство не может, а Евросоюз не хочет вводить ограничения по украинскому бизнесу.