Польские перевозчики не послушали своих чиновников
Польские чиновники прибыли на границу с Украиной, где протестует одна из ассоциаций местных перевозчиков. Представители власти пытались объяснить протестующим, что их забастовка не имеет никакого смысла, однако пока безрезультатно.
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В течение трех часов чиновники пытались объяснить, что выполнять их требования просто невозможно. В частности, что касается возврата разрешений и других ограничений для украинского бизнеса, то решения об изменениях в "транспортном безвизе" должны приниматься в Брюсселе. ЕС дал четкий сигнал о том, что никаких ограничений против Украины и украинского бизнеса внедрять не собирается.
Мнения польских перевозчиков после встречи с чиновниками разбегаются: одни увидели желание урегулировать ситуацию, другие не услышали никаких предложений, свидетельствующих о выполнении их требований.
Безумные очереди и повышенные требования
Протестующие заблокировали движение грузовиков на трех пунктах пропуска: "Корчева – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". В результате их действий уже заблокировано движение почти двух тысяч грузовиков.
Как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, протестующие пропускают по несколько грузовиков в час, но проблему больших скоплений это не решает. В настоящее время единственным пунктом пропуска, который не блокируют поляки, является "Медика – Шегини". Там уже образовалась очередь из грузовиков на 30 километров.
Польские перевозчики требуют возвращения разрешений для украинских грузовиков, запрета регистрации бизнеса, капитал которого находится вне ЕС, и другие преференции. Удовлетворить эти требования польское правительство не может, а Евросоюз не хочет вводить ограничения по украинскому бизнесу.