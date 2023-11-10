Польські перевізники не послухали власних урядовців

Польські урядовці прибули на кордон з Україною, де протестує одна з асоціацій місцевих перевізників. Представники влади намагалися пояснити протестувальникам, що їхній страйк не має жодного сенсу, проте наразі безрезультатно.

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Впродовж трьох годин урядовці намагалися пояснити, що виконувати їхні вимоги просто неможливо. Зокрема, що стосується повернення дозволів та інших обмежень для українського бізнесу, то рішення про зміни у "транспортному безвізі" повинні приймати у Брюсселі. Натомість ЄС дав чіткий сигнал про те, що жодних обмежень проти України та українського бізнесу впроваджувати не збирається.

Думки польських перевізників після зустрічі з урядовцями розбігаються: одні побачили бажання врегулювати ситуацію, інші не почули жодних пропозицій, які б свідчили про виконання їхніх вимог.

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Шалені черги та завищені вимоги

Протестувальники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Внаслідок їхніх дій вже заблоковано рух майже двох тисяч вантажівок.

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, протестувальники пропускають по кілька вантажівок на годину, але проблему великих скупчень це не вирішує. Наразі єдиним пунктом пропуску, який не блокують поляки, є "Медика – Шегині". Там вже утворилася черга з вантажівок на 30 кілометрів.

Польські перевізники вимагають повернення дозволів для українських вантажівок, заборону реєстрації бізнесу, капітал якого розташований поза межами ЄС, та інші преференції. Задовольнити ці вимоги польський уряд не може, а Євросоюз не хоче запроваджувати обмежень щодо українського бізнесу.