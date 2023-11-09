Водночас перевізник Вальдемар Ящук висловив сподівання, що "після сьогоднішньої зустрічі почнеться процес, який дозволить задовольнити очікування перевізників".
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Що відомо про перемовини
Інший представник Томаш Борковський зазначив, що "не почули жодних пропозицій, пов'язаних з нашими вимогами".
Держсекретар Рафал Вебер визнав, що відновлення дозволів – за межами досяжності уряду. За його словами, питання має вирішуватися на рівні Брюсселю. Крім того, він намагається організувати лобіювання кількох країн, як це було у випадку з зерном. Мовиться про Словаччину, Угорщину, Румунію та країни Балтії.
Що розповів Кубраков про переговори
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України провів переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Адамчиком. Відомо, що заблоковані з обох сторін понад 20 тисяч транспортних засобів. Через це страждає економіка як України, так і Польщі та інших держав. А все тому, що вони не можуть перевозити товари. Також порушуються договірні зобов'язання.
Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації. Про це ми неодноразово наголошуємо на всіх рівнях. Разом з тим зазначимо, блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського Союзу,
– додає пресслужба міністерства.
Під час переговорів жодні зміни, або ж скасування Угоди про лібералізацію не обговорювалися. У Міністерстві зазначили, що готові допомогти Польщі розв'язати питання, пов'язане з блокуванням кордону, надати відповідні роз'яснення, а також за потреби провести зустрічі.
Вишикувалася 30-кілометрова черга
На пункті пропуску "Медика – Шегині" вишикувалася черга з вантажівок довжиною близько 30 кілометрів. Звернімо увагу, що це єдиний перехід, який не блокують польські перевізники.
За словами речника Бещадського прикордонного загону, на перетин кордону станом на 9 листопада 15:00 у бік України зібралися 1020 вантажівок. Очікувати доведеться близько 55 годин.
За словами польських прикордонників, на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" стоїть 455 вантажівок. А приблизний час очікування – 155 годин (понад 6 діб). А на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" – 39 годин.
В ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко порівняв кількість вантажівок, які стоять у бік України. Так, польські колеги повідомили, що станом на ранок 9 листопада скупчилися близько 1700 вантажівок у напрямку трьох пунктів пропуску. Цікаво, що зранку 8 листопада йшлося про близько 1000 вантажівок.
Вони все ж таки пропускають по кілька машин на годину на всіх напрямках, але звісно це не розв'язує проблеми інтенсивності руху через ці напрямки на українсько-польському кордоні,
– зазначив він.
Звернімо увагу, що польські перевізники розпочали страйк 6 листопада. Це і стало причиною того, що на кордоні з Україною щодня накопичується все більше вантажівок.