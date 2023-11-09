Водночас перевізник Вальдемар Ящук висловив сподівання, що "після сьогоднішньої зустрічі почнеться процес, який дозволить задовольнити очікування перевізників".

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Що відомо про перемовини

Інший представник Томаш Борковський зазначив, що "не почули жодних пропозицій, пов'язаних з нашими вимогами".

Держсекретар Рафал Вебер визнав, що відновлення дозволів – за межами досяжності уряду. За його словами, питання має вирішуватися на рівні Брюсселю. Крім того, він намагається організувати лобіювання кількох країн, як це було у випадку з зерном. Мовиться про Словаччину, Угорщину, Румунію та країни Балтії.

Звернімо увагу! Протест перевізників на двох переходах у Люблінському воєводстві – у Дорогуському та Гребенному – триває з понеділка. Вони вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів. Виняток – гуманітарна допомога та постачання для армії. А ще прагнуть призупинення дії ліцензій для компаній, створених після початку повномасштабного вторгнення, а також проведення їх перевірок.

Що розповів Кубраков про переговори

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України провів переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Адамчиком. Відомо, що заблоковані з обох сторін понад 20 тисяч транспортних засобів. Через це страждає економіка як України, так і Польщі та інших держав. А все тому, що вони не можуть перевозити товари. Також порушуються договірні зобов'язання.

Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації. Про це ми неодноразово наголошуємо на всіх рівнях. Разом з тим зазначимо, блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського Союзу,

– додає пресслужба міністерства.

Під час переговорів жодні зміни, або ж скасування Угоди про лібералізацію не обговорювалися. У Міністерстві зазначили, що готові допомогти Польщі розв'язати питання, пов'язане з блокуванням кордону, надати відповідні роз'яснення, а також за потреби провести зустрічі.

Вишикувалася 30-кілометрова черга

На пункті пропуску "Медика – Шегині" вишикувалася черга з вантажівок довжиною близько 30 кілометрів. Звернімо увагу, що це єдиний перехід, який не блокують польські перевізники.

За словами речника Бещадського прикордонного загону, на перетин кордону станом на 9 листопада 15:00 у бік України зібралися 1020 вантажівок. Очікувати доведеться близько 55 годин.

За словами польських прикордонників, на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" стоїть 455 вантажівок. А приблизний час очікування – 155 годин (понад 6 діб). А на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" – 39 годин.

В ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко порівняв кількість вантажівок, які стоять у бік України. Так, польські колеги повідомили, що станом на ранок 9 листопада скупчилися близько 1700 вантажівок у напрямку трьох пунктів пропуску. Цікаво, що зранку 8 листопада йшлося про близько 1000 вантажівок.

Вони все ж таки пропускають по кілька машин на годину на всіх напрямках, але звісно це не розв'язує проблеми інтенсивності руху через ці напрямки на українсько-польському кордоні,

– зазначив він.

Звернімо увагу, що польські перевізники розпочали страйк 6 листопада. Це і стало причиною того, що на кордоні з Україною щодня накопичується все більше вантажівок.