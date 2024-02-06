Реакция их понятна, – Игнат объяснил, зачем Польша активизировала военные самолеты
Польша заявила об активности военных самолетов вдоль восточной границы. Предупреждение будет действовать с 5 февраля до 5 мая 2024 года.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что Варшава начала патрулировать границы, чтобы обезопасить себя от возможной угрозы со стороны России.
Обратите внимание Войны памяти: почему скандальное заявление и логика Дуды опасны для самой Польши
Польша понимает потенциальные неприятности от России
Игнат заметил, что Варшава также имеет неприятных соседей, как и Украина. Поскольку граничит с Беларусью и Калининградской областью России, где страна-агрессор может держать авиацию и "Искандеры". Именно поэтому предупредила об активности истребителей.Заметьте! Польша поднимала истребители и раньше, в частности во время воздушных тревог. Так, 23 января поляки активизировали авиацию на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.
Согласно боевому положению в воздушном пространстве польская авиация может сместиться вправо-влево, чтобы сбить ракету на границе, если руководство страны примет такое решение.
Поэтому реакция их понятна и очевидна: как на границе с нашим государством защитить свою территорию от потенциального нападения ракет и дронов, так и на Севере защитить свои границы от возможных неприятностей,
– отметил представитель командования ВС ВСУ.
Страны усиливают границу с Россией: что известно
- Через несколько недель первый самолет раннего предупреждения Saab 340 AEW прибудет в Польшу, он также будет патрулировать восточное пограничье. О приобретении самолета страна заговорила в мае 2023 года – вскоре после того, как в польском Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта (вероятно, ракеты Х-55), который попал туда еще в декабре 2022 года.
- Летом 2023 года Польша и Литва начали усиливать границу с Беларусью после того, как туда начали перемещаться наемники ЧВК "Вагнера". Также из-за миграционного кризиса Литва и Латвия объявляли режим чрезвычайной ситуации на территориях, граничащих с Беларусью.
- Государства построили заборы на границе. А Латвия с 11 августа усилила режим охраны границы на административных территориях, граничащих с Россией и Беларусью.
- Эстония с 1 февраля закрыла пограничный переход с Россией для автомобилей – прекратилось движение транспорта по автомобильному мосту, соединяющему российский Ивангород и эстонскую Нарву. Кроме того, страна рассматривает возможность заминировать границу с Россией.
- 6 ноября 2023 года Финляндия впервые закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией из-за роста количества просителей убежища. Закрытие продлили до 11 февраля.