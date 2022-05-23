У Польщі є свій інтерес у цьому, – польський науковець про вступ України в ЄС

Польський та український народи нарешті можуть не бути заручниками історії. Адже сьогодні ми бачимо колосальні зрушення в бік дружби між нашими народами, нас об’єднала спільна біда і наша перевага у тому, що ми будуємо нове дружнє сьогоденння.

Про це 24 каналу розповів польський науковець та громадський діяч Ришард Купідура. Він також додав, що руйнуються певні ілюзії стосовно того, що шлях України буде дуже легким у питанні євроінтеграції.

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Стосовно неоднозначних заяв Франції та Німеччини з приводу можливого вступу України до ЄС – "нам своє робити",

– говорить польський науковець про настрої поляків щодо України.

За право бути в ЄС, теж потрібно буде боротися і у цьому питанні Польща буде дуже хорошим союзником для українців, стверджує Купідура. За його словами, Польща має і власний інтерес у тому, аби Україна доєдналась до європейської сім’ї.

У випадку вступу України в ЄС, ми отримаємо партнера із дуже великим потенціалом, якого ми розуміємо з пів слова,

– пояснює Ришард Купідура.

"Вже прийшов той час, аби польський голос спільно із українським, звучали на європейському рівні разом і він має бути почутим. На щастя, обидва наші народи не з чуток знають у чому полягає російська загроза, що не завжди усвідомлюють європейські країни", – говорить він.

Що робить Польща для України

З перших днів вторгнення Польща почала приймати біженців з України. Лише за тижні вторгнення там перебували півтора мільйона українців, які були змушені втікати від війни. 11 березня Володимир Зеленський виступив перед Сеймом Польщі та акцентував, що він вдячний за все, що робить сусідня країна.

Проте від того часу було й багато іншої підтримки. Зокрема, зараз великою проблемою є те, що Україна не може експортувати своє зерно та іншу агропродукцію морем. Тому вже почалося значне посилення співпрацю щодо експорту з Польщею. у найближчі місяці це дозволить збільшити вивезення зернових хоча б до 2 – 2,5 мільйона тонн на місяць.

Також Польща максимально спростила умови ввезення палива на територію України. Це два дуже важливих внески в нашу економічну стабільність. Але вона є лише малою частиною того, наскільки нас підтримує ця держава.

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