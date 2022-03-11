Слід зауважити, що це був виступ перед Сеймом Польщі та її президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на промову Володимира Зеленського.

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Зустріли з братською любов'ю

Він зазначив, що відчуває створення міцного союзу між нашими країнами, який виріс з реальності, а не слів на папері. Зокрема й з того, як добре поляки поставилися до наших людей, що врятувались від зла, яке прийшло на нашу землю.

Більш ніж півтора мільйона громадян України! В абсолютній більшості жінки та діти. Вони не відчувають себе на чужині, не відчувають у приймах,

– підкреслив наш президент.

Зеленський підкреслив, що українців зустріли з польською делікатністю та братською любов'ю. Важливо, що наших людей прийняли багато сімей, але за це ніколи й нічого не просили в замін.

Повний виступ президента перед Сеймом Польщі: дивіться відео