Следует отметить, что это было выступление перед Сеймом Польши и ее президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на речь Владимира Зеленского.

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Встретили с братской любовью

Он отметил, что чувствует создание крепкого союза между нашими странами, выросшим из реальности, а не слов на бумаге. В том числе и из того, как хорошо поляки отнеслись к нашим людям, спасшимся от зла, пришедшего на нашу землю.

Более полутора миллиона граждан Украины! В абсолютном большинстве женщины и дети. Они не чувствуют себя на чужбине, не чувствуют себя приемными,

– подчеркнул наш президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцев встретили с польской деликатностью и братской любовью. Важно, что наших людей приняли много семей, но за это никогда и ничего не просили в замен.

Полное выступление президента перед Сеймом Польши: смотрите видео