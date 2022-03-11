Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранде повідомив, що мільйони людей змушені покинути свої домівки через цю безглузду війну. Станом на сьогодні, їх кількість сягнула 2,5 мільйона.
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Кількість біженців з України – трагічно – досягла сьогодні 2,5 мільйона,
– заявив Гранді.
За оцінками ООН, близько двох мільйонів людей переміщено всередині України.
Українці повертаються додому
Попри те, що громадяни України покидають кордони держави, є й ті, хто повертається.
Так, за даними ДПСУ, до України за минулу добу прибули понад 17 тисяч осіб, майже 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки.
До слова, за 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч наших земляків.
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