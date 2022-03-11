Втім, переживання за рідну країну не дозволяє перебувати за її межами. Саме тому безліч громадян повертаються додому. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України.

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Українці повертаються додому

Так, до України за минулу добу прибули понад 17 тисяч осіб, майже 14 тисяч з яких – українці.

Зазначається, що більшість з них – чоловіки, які планують захищати майбутнє своєї країни. До слова, за 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч наших земляків.

Водночас за добу 10 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 111 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. При цьому, згідно з показниками, пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби – майже 94 тисячі осіб. В ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні, крім ППр "Дзвінкове", працюють цілодобово.

Також прикордонники попросили усіх громадян дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону!