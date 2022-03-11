Впрочем, переживание за родную страну не позволяет находиться за ее пределами. Именно поэтому множество граждан возвращаются домой. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы.

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Украинцы возвращаются домой

Так, в Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек, почти 14 тысяч из которых – украинцы.

Отмечается, что большинство из них мужчины, которые планируют защищать будущее своей страны. К слову, за 15 последних дней в Украину вернулось около 205 тысяч наших земляков.

В то же время, за сутки 10 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 111 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. При этом, согласно показателям, пассажиропоток несколько уменьшился по отношению к показателям предыдущих суток – почти 94 тысячи человек.

В ГНСУ напомнили, что все пункты пропуска на западной границе, кроме ППр "Звонковое", работают круглосуточно.

Также пограничники попросили всех граждан соблюдать правопорядок, очередность и нормы морали во время пересечения границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы!