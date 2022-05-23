Дуда зауважив, що європейці не можуть щось вирішувати за спиною в України. Про це він заявив під час виступу перед Верховною Радою 22 травня, повідомляє 24 канал.
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Ніхто, крім України, не може вирішувати її майбутнє
Дуда розповів, що в Європі, на жаль, останнім часом з'явилися голоси, які викликають занепокоєння. Деякі політики вимагають, щоб Україна поступилася своїми територіями перед президентом Росії Володимиром Путіним.
Я хочу сказати чітко – лише Україна має право вирішувати своє майбутнє. Лише Україна має щось про себе вирішувати,
– зауважив президент Польщі.
Він наголосив, що світ та міжнародна спільнота повинні вимагати від Росії закінчити агресію, повністю покинути територію України та перестати топтати міжнародне право.
"Не може бути жодних переговорів і приймання рішень за спиною в Україні. Нічого про вас без вас. Абсолютно. Це – залізний принцип. І його треба дотримуватися", – зауважив Дуда.
Він зазначив, що сьогодні не українці, а саме західний світ складає екзамен, чи його цінності щось значать. Якщо для світового спокою чи політичних амбіцій пожертвують Україною, чи хоча б сантиметром її територій та клаптиком її суверенітету, це буде величезним ударом не лише для українського народу, а й для всієї західної спільноти.
"Я не маю тут жодних сумнівів. Час і ваше майбутнє покажуть, що фундамент західного світу, такі цінності як солідарність та права людини, не лише чудово звучать, але у зіткненні з жорстокою дійсністю важать мало, чи таки щось важать. Ми не можемо допустити, щоб ці слова були пустими", – додав польський президент.
Дуда підсумував, що Захід та міжнародна спільнота мають велику відповідальність перед Україною та її народом.
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