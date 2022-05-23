Дуда зауважив, що європейці не можуть щось вирішувати за спиною в України. Про це він заявив під час виступу перед Верховною Радою 22 травня, повідомляє 24 канал.

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Ніхто, крім України, не може вирішувати її майбутнє

Дуда розповів, що в Європі, на жаль, останнім часом з'явилися голоси, які викликають занепокоєння. Деякі політики вимагають, щоб Україна поступилася своїми територіями перед президентом Росії Володимиром Путіним.

Я хочу сказати чітко – лише Україна має право вирішувати своє майбутнє. Лише Україна має щось про себе вирішувати,

– зауважив президент Польщі.

Він наголосив, що світ та міжнародна спільнота повинні вимагати від Росії закінчити агресію, повністю покинути територію України та перестати топтати міжнародне право.

"Не може бути жодних переговорів і приймання рішень за спиною в Україні. Нічого про вас без вас. Абсолютно. Це – залізний принцип. І його треба дотримуватися", – зауважив Дуда.

Він зазначив, що сьогодні не українці, а саме західний світ складає екзамен, чи його цінності щось значать. Якщо для світового спокою чи політичних амбіцій пожертвують Україною, чи хоча б сантиметром її територій та клаптиком її суверенітету, це буде величезним ударом не лише для українського народу, а й для всієї західної спільноти.

"Я не маю тут жодних сумнівів. Час і ваше майбутнє покажуть, що фундамент західного світу, такі цінності як солідарність та права людини, не лише чудово звучать, але у зіткненні з жорстокою дійсністю важать мало, чи таки щось важать. Ми не можемо допустити, щоб ці слова були пустими", – додав польський президент.

Дуда підсумував, що Захід та міжнародна спільнота мають велику відповідальність перед Україною та її народом.

Зауважте! Нещодавно радник голови Офісу Президента Олексій Аресович розповів, що Росія відправила до Європи безліч своїх емісарів, які зараз наполегливо відпрацьовують так званий "італійський план" – буцімто Україна повинна поступитися своїми територіями, щоб ця кровопролитна війна закінчилася. Зокрема, таку тезу просуває давній друг Путіна – колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі.