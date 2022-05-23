Дуда отметил, что европейцы не могут что-либо решать за спиной у Украины. Об этом он заявил во время выступления перед Верховной Радой 22 мая, сообщает 24 канал.

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Никто кроме Украины не может решать ее будущее

Дуда рассказал, что в Европе, к сожалению, в последнее время появились голоса, вызывающие беспокойство. Некоторые политики требуют, чтобы Украина уступила свои территории перед президентом России Владимиром Путиным.

Я хочу сказать ясно – только Украина имеет право решать свое будущее. Только Украина должна что-то о себе решать,

– заметил президент Польши.

Он подчеркнул, что мир и международное сообщество должны требовать от России закончить агрессию, полностью покинуть территорию Украины и перестать попирать международное право.

"Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас. Абсолютно. Это – железный принцип. И его нужно придерживаться", – заметил Дуда.

Он отметил, что сегодня не украинцы, а именно западный мир сдает экзамен, значат ли что-то его ценности. Если для мирового спокойствия или политических амбиций пожертвуют Украиной или хотя бы сантиметром ее территорий и клочком ее суверенитета, это будет огромным ударом не только для украинского народа, но и для всего западного сообщества.

"Я не имею здесь никаких сомнений. Время и ваше будущее покажут, что фундамент западного мира, такие ценности как солидарность и права человека, не только прекрасно звучат, но в столкновении с жестокой действительностью весят мало, или все же что-то весят. Мы не можем допустить, чтобы эти слова были пустыми", – добавил польский президент.

Дуда подытожил, что Запад и международное сообщество имеют большую ответственность перед Украиной и ее народом.

Заметьте! Недавно советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что Россия отправила в Европу множество своих эмиссаров, которые сейчас настойчиво отрабатывают так называемый "итальянский план" – что Украина должна уступить свои территории, чтобы эта кровопролитная война закончилась. В частности, такой тезис продвигает давний друг Путина – бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.