Дуда отметил, что европейцы не могут что-либо решать за спиной у Украины. Об этом он заявил во время выступления перед Верховной Радой 22 мая, сообщает 24 канал.
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Никто кроме Украины не может решать ее будущее
Дуда рассказал, что в Европе, к сожалению, в последнее время появились голоса, вызывающие беспокойство. Некоторые политики требуют, чтобы Украина уступила свои территории перед президентом России Владимиром Путиным.
Я хочу сказать ясно – только Украина имеет право решать свое будущее. Только Украина должна что-то о себе решать,
– заметил президент Польши.
Он подчеркнул, что мир и международное сообщество должны требовать от России закончить агрессию, полностью покинуть территорию Украины и перестать попирать международное право.
"Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас. Абсолютно. Это – железный принцип. И его нужно придерживаться", – заметил Дуда.
Он отметил, что сегодня не украинцы, а именно западный мир сдает экзамен, значат ли что-то его ценности. Если для мирового спокойствия или политических амбиций пожертвуют Украиной или хотя бы сантиметром ее территорий и клочком ее суверенитета, это будет огромным ударом не только для украинского народа, но и для всего западного сообщества.
"Я не имею здесь никаких сомнений. Время и ваше будущее покажут, что фундамент западного мира, такие ценности как солидарность и права человека, не только прекрасно звучат, но в столкновении с жестокой действительностью весят мало, или все же что-то весят. Мы не можем допустить, чтобы эти слова были пустыми", – добавил польский президент.
Дуда подытожил, что Запад и международное сообщество имеют большую ответственность перед Украиной и ее народом.
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