У Польши есть свой интерес в этом – польский ученый о вступлении Украины в ЕС

Польский и украинский народы, наконец, могут не быть заложниками истории. Ведь сегодня мы видим колоссальные сдвиги в сторону дружбы между нашими народами, нас объединила общая беда и наше преимущество в том, что мы строим новое дружеское настоящее.

Об этом 24 канала рассказал польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура. Он также добавил, что рушатся определенные иллюзии по поводу того, что путь Украины будет очень легким в вопросе евроинтеграции.

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Относительно неоднозначных заявлений Франции и Германии по поводу возможного вступления Украины в ЕС – "нам свое делать",

– говорит польский ученый о настроениях поляков по отношению к Украине.

За право быть в ЕС тоже нужно будет бороться и в этом вопросе Польша будет очень хорошим союзником для украинцев, утверждает Купидура. По его словам, у Польши есть и собственный интерес в том, чтобы Украина присоединилась к европейской семье.

В случае вступления Украины в ЕС, мы получим партнера с очень большим потенциалом, которого мы понимаем с полслова,

– объясняет Ришард Купидура.

"Уже пришло то время, чтобы польский голос совместно с украинским, звучали на европейском уровне вместе и он должен быть услышан. К счастью, оба наших народа не понаслышке знают в чем заключается российская угроза, что не всегда осознают европейские страны", – говорит он.

Что делает Польша для Украины

С первых дней вторжения Польша начала принимать беженцев из Украины. Только за недели вторжения там находились полтора миллиона украинцев , которые были вынуждены бежать от войны. 11 марта Владимир Зеленский выступил перед Сеймом Польши и акцентировал, что он благодарен за все, что делает соседняя страна.

Однако с тех пор было много другой поддержки. В частности, сейчас большая проблема в том, что Украина не может экспортировать свое зерно и другую агропродукцию морем. Поэтому уже началось значительное усиление сотрудничества по экспорту из Польшей. в ближайшие месяцы это позволит увеличить вывоз зерновых хотя бы до 2 – 2,5 миллионов тонн в месяц.

Также Польша максимально упростила условия ввоза топлива на территорию Украины. Это два очень важных вклада в нашу экономическую стабильность. Но она лишь малая часть того, насколько нас поддерживает это государство.

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