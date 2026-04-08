У Полтаві прогримів вибух

Під час повітряної атаки зранку 8 квітня в Полтаві пролунав вибух. У цей час в області була тривога.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух у Полтаві 8 квітня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 7:58.

Повітряна тривога в цей час в області була, але тільки у двох районах. У Полтавському її оголосили о 05:58, а от у Миргородському сирени пролунали ще о 03:36.

Зранку Повітряні сили писали про безпілотники в Полтавському районі (Опішня, Диканька, Скороходове). Дрони постійно змінювали напрямок руху. О 7:39 на сторінці ПС з'явився допис про БпЛА курсом на Полтаву. Близько 8 ранку повідомили про БпЛА в Полтавському районі, курс південно-західний.

Моніторингові спільноти також писали про дрони на Полтавщині.

Та про можливі наслідки удару по Полтаві поки нічого не відомо.

