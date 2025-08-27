Вночі 27 серпня російські війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотники. Зокрема, під ударом опинилася Полтавська область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Російські БпЛА летіли на Полтавщину

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили після 00:30.

Одразу після цього стало відомо, що група ворожих "Шахедів" на півночі Дніпропетровщини рухається курсом на Полтавщину.

О 01:31 Володимир Когут повідомив, що в регіоні працюють сили ППО.

На Полтавщині працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!

– написав він.

