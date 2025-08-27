На Полтавщині працюють сили ППО
- Вночі 27 серпня російські війська запустили ударні безпілотники на Полтавщину, там працювали сили ППО.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, група ворожих "Шахедів" на півночі Дніпропетровщини рухалася курсом на Полтавщину.
Вночі 27 серпня російські війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотники. Зокрема, під ударом опинилася Полтавська область.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Російські БпЛА летіли на Полтавщину
Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили після 00:30.
Одразу після цього стало відомо, що група ворожих "Шахедів" на півночі Дніпропетровщини рухається курсом на Полтавщину.
О 01:31 Володимир Когут повідомив, що в регіоні працюють сили ППО.
На Полтавщині працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!
– написав він.
Які ще області перебували під ударом?
- Вночі 27 серпня вибухи також пролунали в місті Самар, що на Дніпропетровщині. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що кілька груп ворожих "Шахедів" з південного сходу рухаються на схід регіону.
- Серія вибухів прогриміла й в Сумах. Ближче до 2 ночі в ОВА повідомили, що ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, без жертв, але є пошкодження об'єктів інфраструктури.