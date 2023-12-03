На кордоні України та Польщі відкриють новий пункт пропуску для порожніх вантажівок

Вже завтра, 4 грудня, для вантажних автомобілей запрацює КПП "Угринів - Долгобичув". Це один із пунктів спільного українсько-польського плану щодо деблокади кордону.

Починаючи від 1:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн).

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Деблокада польського кордону

Відкриття КПП "Угринів – Долгобичув" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону.

Нагадаємо, що 1 грудня на зустрічі у Варшаві Мінвідновлення України спільно із Міністерством інфраструктури Польщі напрацювали шлях вирішення конфлікту на кордоні.

Зокрема, сторони погодили три пункти плану:

відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув";

створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова";

запуск проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.

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