На границе Украины и Польши откроют новый пункт пропуска для пустых грузовиков
Источник:ГПСУ
Уже завтра, 4 декабря, для грузовиков заработает КПП "Угринов-Долгобычув". Это один из пунктов совместного украинско-польского плана по деблокаде границы.
Начиная с 1:00 4 декабря 2023 из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонны (кроме пустых неочищенных цистерн).
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Деблокада польской границы
Открытие КПП "Угринов – Долгобычув" является первым пунктом по перечню мероприятий, реализуемых для разблокирования границы.
Напомним, что 1 декабря на встрече в Варшаве Минвосстановление Украины совместно с Министерством инфраструктуры Польши наработало путь разрешения конфликта на границе.
В частности, стороны согласовали три пункта плана:
- открытие пункта пропуска "Угринов — Долгобычув";
- создание в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Краковец — Корчева";
- запуск проекта с регистрацией в "Єчерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" сроком один месяц.
Что известно о забастовке польских перевозчиков, не пускающих грузовики из Украины
- 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков из Украины на трех пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск", "Краковец — Корчёва", "Рава-Русская — Гребенное".
- 27 ноября забастовщики начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика – Шегини".
- Польские митингующие требуют возвращения с января 2024 разрешений на грузовые перевозки для украинских перевозчиков. Также они хотят получить доступ к украинской системе "Шлях".
- 1 декабря украинские дальнобойщики на пункте пропуска "Краковец – Корчёва" сообщили о начале голодовки. Украинцы требовали, чтобы польские пограничники пропускали по 14 машин в час.
- Через несколько часов голодовку прекратили, поскольку удалось достичь консенсуса с польской стороной: она будет пропускать семь грузовиков в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.