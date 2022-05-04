Попасна та Лиманський напрямок: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки на Донбасі

Російські окупанти продовжують наступ на Сході, щоб встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Бойові дії на Донбасі

У відомстві зазначили, що на Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, ворог здійснює обстріл підрозділів Збройних Сил України.

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На Лиманському напрямку російські окупанти розпочали наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, там тривають запеклі бойові дії. Загарбники посилюють угруповання військ та посилюють ведення повітряної розвідки. Також штурмові дії тривають в районі Попасної.

До тимчасово окупованої Горлівки після невдалих штурмів окупантів на території Запорізької області до центрального моргу міста доставили понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців першого армійського корпусу Російської Федерації.

Ситуація в Маріуполі та в "Азовсталі"

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати важких авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження українських позицій в районі "Азовсталі".

Також в генштабі зазначили, що на Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, але зазнав невдачі.

Втрати ворога у Донецькій та Луганській області за минулу добу

Загалом за минулу добу, 3 травня, на території Донецької та Луганської областей Збройні Сили України відбили дванадцять атак ворога.

5 танків,

6 артилерійських систем (3 з них – реактивні системи залпового вогню);

15 одиниць бойової броньованої техніки;

9 одиниць автомобільної техніки противника.



Бойові дії в Україні на ранок 3 травня / Фото Liveuamap

Сумарні втрати ворога на 69 день війни

особового складу – близько 24 200 осіб;

танків – 1064 одиниць;

бойових броньованих машин – 2567 одиниць;

артилерійських систем – 475 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 162 одиниці;

засобів протиповітряної оборони – 80 одиниць;

літаків – 194 одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;

кораблів / катерів – 10 одиниць;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 84 одиниці.

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