Попасна та Лиманський напрямок: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки на Донбасі

4 травня 2022 , 07:57
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують наступ на Сході, щоб встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Бойові дії на Донбасі

У відомстві зазначили, що на Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, ворог здійснює обстріл підрозділів Збройних Сил України.

Читайте також: На Сумщині прикордонники знищили російський триколор, вивішений окупантами на спостережній вежі

На Лиманському напрямку російські окупанти розпочали наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, там тривають запеклі бойові дії. Загарбники посилюють угруповання військ та посилюють ведення повітряної розвідки. Також штурмові дії тривають в районі Попасної.

До тимчасово окупованої Горлівки після невдалих штурмів окупантів на території Запорізької області до центрального моргу міста доставили понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців першого армійського корпусу Російської Федерації.

Ситуація в Маріуполі та в "Азовсталі"

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати важких авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження українських позицій в районі "Азовсталі".

Також в генштабі зазначили, що на Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, але зазнав невдачі.

Втрати ворога у Донецькій та Луганській області за минулу добу

Загалом за минулу добу, 3 травня, на території Донецької та Луганської областей Збройні Сили України відбили дванадцять атак ворога.

  • 5 танків,
  • 6 артилерійських систем (3 з них – реактивні системи залпового вогню);
  • 15 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 9 одиниць автомобільної техніки противника.


Бойові дії в Україні на ранок 3 травня / Фото Liveuamap

Сумарні втрати ворога на 69 день війни

  • особового складу – близько 24 200 осіб;
  • танків – 1064 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2567 одиниць;
  • артилерійських систем – 475 одиниць;
  • реактивних систем залпового вогню – 162 одиниці;
  • засобів протиповітряної оборони – 80 одиниць;
  • літаків – 194 одиниці;
  • гелікоптерів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;
  • кораблів / катерів – 10 одиниць;
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;
  • спеціальної техніки – 38 одиниць;
  • крилатих ракет – 84 одиниці.

Також цікаво – експерт розповів, що треба Україні для контрнаступу: дивіться відео

 

Автор: Олександр Бевза