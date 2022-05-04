Попасная и Лиманское направление: в Генштабе назвали самые горячие направления на Донбассе

Российские оккупанты продолжают наступление на Востоке, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

Боевые действия на Донбассе

В ведомстве отметили, что на Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, враг производит обстрел подразделений украинских войск.

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На Лиманском направлении российские оккупанты начали наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, там продолжаются ожесточенные боевые действия. Захватчики усиливают группировку войск и усиливают ведение воздушной разведки. Также штурмовые действия продолжаются в районе Попасной.

Во временно оккупированную Горловку, после неудачных штурмов оккупантов на территории Запорожской области, в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса России.

Ситуация в Мариуполе и "Азовстале"

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение украинских позиций в районе "Азовстали".

Потери врага в Донецкой и Луганской области за прошлые сутки

Всего за прошлые сутки на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбило двенадцать атак врага.

5 танков,

6 артиллерийских систем (3 из них – реактивные системы залпового огня);

15 единиц боевой бронированной техники;

9 единиц автомобильной техники противника.



Боевые действия в Украине на утро 3 мая / Фото Liveuamap

Суммарные потери врага на 69-й день войны

личного состава – около 24 200 человек;

танков – 1 064 единицы;

боевых бронированных машин – 2 567 единиц;

артиллерийских систем –475 единиц;

реактивных систем залпового огня – 162 единицы;

средств противовоздушной обороны – 80 единиц;

самолетов – 194 единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 единицы;

кораблей/катеров – 10 единиц;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 291 единица;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 84 единицы.

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