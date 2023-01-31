Американський F-16 чи радянський МіГ-29: порівняння винищувачів, які може отримати Україна

Військовий авіапарк України складається з радянських літаків, через що Київ вже тривалий час просить західних партнерів передати винищувачі F-16. Ці багатоцільові винищувачі посилять Україну та разом з літаками типу МіГ дозволять принаймні вирівняти ситуацію у небі.

На озброєнні Повітряних сил ЗСУ є прямий аналог F-16 – МіГ-29. Також наша країна може отримати декілька МіГ-29 від партнерів у рамках військової допомоги. Кожен з літаків має свої переваги, однак американські F-16 все ж дещо кращі. 24 Канал в матеріалі "На землі, воді та в небі: як і чим військова техніка НАТО переважає російську" порівняв характеристики F-16 та МіГ-29.

До теми У ЗСУ розповіли, яких винищувачів потребує Україна та наскільки швидко їх можна освоїти

Підходить ЗСУ: у чому секрет F-16

Для армії США літаки четвертого покоління F-16 – це вже минулий день й американці давно зупинили виготовлення цих повітряних суден для своїх ВПС. Водночас через свою універсальність F-16 є на озброєнні багатьох країн світу. Це як універсальні німецькі танки "Леопард", які також мають багато країн Європи.

F-16 пройшов декілька модернізацій, тому на ринку є різні пропозиції. Важливо, що морально застарілий для американців F-16 навіть зараз має перевагу над російськими літаками. Звісно, не йдеться про Су-57, хоча окупанти майже не використовують цей літак.

Характеристики F-16v Block 70/72:

Екіпаж: 1 людина.

Довжина: 15 метрів.

Розмах крил: 9,5 метра.

Максимальна швидкість: 2 + Маха.

Максимальна злітна вага: 21,7 тонни.

Вага бойового навантаження: 1,1 тонни.

Точок підвіски: до 13.

F-16 – відносно дешевий (від 43 до 60 мільйонів доларів за одиницю) і простий в обслуговуванні, літаків такого типу чимало у США та Європі. Тобто в ЗСУ не буде проблем з обслуговуванням і відновленням техніки. Важливим обмеженням цього літака є відносно невелика дальність польотів.

Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, винищувачі F-16 ідеально підходять для України через їхню багатофункціональність – вони об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні ЗСУ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що винищувач F-16 може завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї, а також стати частиною протиповітряної оборони України.

Україна має прямий аналог F-16: сильні сторони МіГ-29

МіГ-29 – це непогані літаки, які навіть мають деякі переваги над F-16, зокрема, в дальності польоту та вазі бойового навантаження. Втім, вони суттєво програють в електроніці та системах управління. У небі важливі долі секунди – саме цю перевагу дає F-16.

Характеристики МіГ-29:

Екіпаж – 1 людина (у навчально-бойовій модифікації – 2).

Довжина – 17,32 метра.

Висота – 4,73 метра.

Розмах крила – 11,36 метра.

Максимальна швидкість – 2450 кілометрів на годину (2,3 Маха).

Тяга одного двигуна в режимі "повний форсаж" – 8300 кілограмів-сил.

Практична стеля – 18 тисяч метрів.

Практична дальність польоту на великій висоті – 1 430 кілометрів (з підвісними паливними баками – 2 100 кілометрів).

Максимальна злітна вага – 18,1 тонни.

Максимальна вага бойового навантаження – 2,18 тонни.

Для України плюс МіГ-29 у тому, що наші пілоти вже вміють на них літати. Це також багатоцільовий винищувач четвертого покоління. МіГ-29 озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, та її боєзапас становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет та бомб.

"​Україна наразі планує використовувати F-16, як літаючу ППО, або ж як бойові одиниці тактичної авіації. У порівнянні з тим же МіГ-29 або Су-27 американський F-16 – це космічний корабель. На ці літаки в Україні давно чекають. Їхня поява кардинально має змінити баланс сил в небі, а відтак – і на землі", – йдеться у статті 24 Каналу.



Порівняння винищувачів F-16 та МіГ-29 / Інфографіка видання "Слово і Діло"

Жданов порівняв F-16 з радянським МіГ-29