Залишиться лише добити Кримський міст, – Жданов про важливість просування ЗСУ на Півдні

Просування українських сил на Півдні, а саме до узбережжя Азовського моря, розглядається як одна з цілей контрнаступу ЗСУ. Тоді відрізається західна частина російського угруповання, яке притиснуте до лівого берега Дніпра, та блокується Крим.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Однак він зазначив, що це є дуже складне завдання, і назвав важливий крок для його здійснення.

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Найважливіша – залізниця

Тимчасово окупований Крим та Херсонська, Запорізька та частина Донецької області, де розташоване угруповування росіян, перетворяться для них на "мішок", на який залишиться тільки накинути "зашморг".

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"Залишиться тільки добити Кримський міст. Але важливо пошкодити саме його залізничну частину. По ній відбувається 90% вантажів військового призначення", – зауважив військовий експерт.

Військовий експерт про найважливіші кроки ЗСУ, що дозволять просунутись на Півдні: дивіться відео

Проте, наголосив Олег Жданов, залишається відкритим питання, як і коли українські сили зможуть вийти до Азовського моря.

Що відбувається на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня 2022 року на мосту пролунали вибухи. Внаслідок "бавовни" було пошкоджено автомобільний шляхопровід та впали три прольоти моста. Рух було призупинено, але згодом відновлено.

Лише в травні 2023 року Кримській міст повністю відновили. Проте рух вантажівок по ньому був заборонений.

Вночі 17 липня 2023 року на мосту знову було чутно вибухи. Через них в районі 145-ї опори обвалився проліт, а також було значно пошкоджено автомобільне полотно. Рух по мосту було припинено. Згодом відновила свою роботу залізниця. Також пошкодження Кримського мосту ускладнила логістику російському угрупованню на Півдні.

Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти після 17 липня періодично зупиняють рух мостом. На її думку, виробничі потужності мосту ймовірно "вже ніколи не повернуться" до базових.