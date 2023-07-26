Остается только добить Крымский мост, – Жданов о важности продвижения ВСУ на Юге

Продвижение украинских сил на Юге, а именно к побережью Азовского моря, рассматривается как одна из целей контрнаступления ВСУ. Тогда отрезается западная часть российской группировки, которая прижата к левому берегу Днепра, и блокируется Крым.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Однако он отметил, что это очень сложная задача, и назвал важный шаг для ее осуществления.

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Самая важная – железная дорога

Временно оккупированный Крым и Херсонская, Запорожская и часть Донецкой области, где расположена группировка россиян, превратятся для них в "мешок", на который останется только набросить "петлю".

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"Остается только добить Крымский мост. Но важно повредить именно его железнодорожную часть. По ней проходит 90% грузов военного назначения", – отметил военный эксперт.

Военный эксперт о важнейших шагах ВСУ, которые позволят продвинуться на Юге: смотрите видео

Однако, отметил Олег Жданов, остается открытым вопрос, как и когда украинские силы смогут выйти к Азовскому морю.

Что происходит на Крымском мосту

Утром 8 октября 2022 года на мосту раздались взрывы. В результате "хлопка" был поврежден автомобильный путепровод и упали три пролета моста. Движение было приостановлено, но впоследствии возобновлено.

Только в мае 2023 года Крымский мост полностью был восстановлен. Однако движение грузовиков по нему было запрещено.

Ночью 17 июля 2023 года на мосту снова были слышны взрывы. Из-за них в районе 145-й опоры обрушился пролет, а также значительно повредилось автомобильное полотно. Движение по мосту было прекращено. Впоследствии возобновила свою работу железная дорога. Также повреждение Крымского моста усложнило логистику российской группировке на Юге.

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты после 17 июля периодически останавливают движение по мосту. По ее мнению, производственные мощности моста вероятно "уже никогда не вернутся" к базовым.