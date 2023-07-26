Остается только добить Крымский мост, – Жданов о важности продвижения ВСУ на Юге
Продвижение украинских сил на Юге, а именно к побережью Азовского моря, рассматривается как одна из целей контрнаступления ВСУ. Тогда отрезается западная часть российской группировки, которая прижата к левому берегу Днепра, и блокируется Крым.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Однако он отметил, что это очень сложная задача, и назвал важный шаг для ее осуществления.
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Самая важная – железная дорога
Временно оккупированный Крым и Херсонская, Запорожская и часть Донецкой области, где расположена группировка россиян, превратятся для них в "мешок", на который останется только набросить "петлю".Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"Остается только добить Крымский мост. Но важно повредить именно его железнодорожную часть. По ней проходит 90% грузов военного назначения", – отметил военный эксперт.
Военный эксперт о важнейших шагах ВСУ, которые позволят продвинуться на Юге: смотрите видео
Однако, отметил Олег Жданов, остается открытым вопрос, как и когда украинские силы смогут выйти к Азовскому морю.
Что происходит на Крымском мосту
- Утром 8 октября 2022 года на мосту раздались взрывы. В результате "хлопка" был поврежден автомобильный путепровод и упали три пролета моста. Движение было приостановлено, но впоследствии возобновлено.
- Только в мае 2023 года Крымский мост полностью был восстановлен. Однако движение грузовиков по нему было запрещено.
- Ночью 17 июля 2023 года на мосту снова были слышны взрывы. Из-за них в районе 145-й опоры обрушился пролет, а также значительно повредилось автомобильное полотно. Движение по мосту было прекращено. Впоследствии возобновила свою работу железная дорога. Также повреждение Крымского моста усложнило логистику российской группировке на Юге.
- Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты после 17 июля периодически останавливают движение по мосту. По ее мнению, производственные мощности моста вероятно "уже никогда не вернутся" к базовым.