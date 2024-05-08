Політика Макрона працює: навіщо французький посол відвідав інавгурацію Путіна

В Росії 7 травня відбулась п'ята інавгурація Владіміра Путіна. Більшість країн світу проігнорували це дійство. Хоча були й неочікувані "гості".

Політолог Ігор Рейтерович уточнив 24 Каналу, що фарс в Кремлі відвідав той самий представник Франції, якого напередодні викликали до МЗС Росії, де дорікали, що його країна дозволяє різкі висловлювання на адресу Москви. Це схоже на дипломатичний тролінг з боку Парижу.

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Наштовхнули Кремль на роздуми

Присутність посла на інавгурації Путіна – це продовження політики Еммануеля Макрона щодо того, що Росія має перебувати в стані стратегічної невизначеності.

З одного боку від Франції звучать різкі заяви на адресу Росії, а з іншого вона присилає свого посла на інавгурацію. Можливо послу ще й надали інструкцію дивитись на цей фарс з саркастичною посмішкою, щоб ще більше роздратувати росіян,

– припустив політолог.

Еммануель Макрон неодноразово робив заяви щодо можливості відправлення західних військ в Україну, але не давав конкретики, коли та за який умов це може відбутися. Це залишає Росії простір для уяви щодо імовірності вчинення Заходом таких дій. На думку президента Франції, гнівна реакція Кремля доводить, що політика Франції щодо стратегічної невизначеності досягає своєї цілі.

Ці дії Франції наштовхують Кремль на певні роздуми, що вони означають. Тому що росіяни починають нервувати через це.

Присутність представника Угорщини, Словаччини чи Кіпру на інавгурації – очікувана та зрозуміла. Росія має з цими країнами специфічні відносини. Проте, на думку Рейтеровича, приїзд посла Франції був несподіваним, і росіяни не знали, як на це реагувати. З одного боку потрібно його потрібно зустріти з повагою, а з іншого – невідомо, що означає цей "жест" Франції.

"У росіян починається параноя, адже вони в усьому шукають подвійне дно і думають про "теорії змови", а тому така політика Макрона працює. Якби не приїхав посол Франції на інавгурацію Путіна, ніхто б не здивувався. А так президент Макрон вчергове привернув увагу до своєї країни", – пояснив Ігор Рейтерович.

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