Політика Макрона працює: навіщо французький посол відвідав інавгурацію Путіна
В Росії 7 травня відбулась п'ята інавгурація Владіміра Путіна. Більшість країн світу проігнорували це дійство. Хоча були й неочікувані "гості".
Політолог Ігор Рейтерович уточнив 24 Каналу, що фарс в Кремлі відвідав той самий представник Франції, якого напередодні викликали до МЗС Росії, де дорікали, що його країна дозволяє різкі висловлювання на адресу Москви. Це схоже на дипломатичний тролінг з боку Парижу.
Читайте також Чи стане інавгурація 5․0 для Путіна останньою та чого чекати від Росії в найближчі місяці
Наштовхнули Кремль на роздуми
Присутність посла на інавгурації Путіна – це продовження політики Еммануеля Макрона щодо того, що Росія має перебувати в стані стратегічної невизначеності.
З одного боку від Франції звучать різкі заяви на адресу Росії, а з іншого вона присилає свого посла на інавгурацію. Можливо послу ще й надали інструкцію дивитись на цей фарс з саркастичною посмішкою, щоб ще більше роздратувати росіян,
– припустив політолог.
Ці дії Франції наштовхують Кремль на певні роздуми, що вони означають. Тому що росіяни починають нервувати через це.
Присутність представника Угорщини, Словаччини чи Кіпру на інавгурації – очікувана та зрозуміла. Росія має з цими країнами специфічні відносини. Проте, на думку Рейтеровича, приїзд посла Франції був несподіваним, і росіяни не знали, як на це реагувати. З одного боку потрібно його потрібно зустріти з повагою, а з іншого – невідомо, що означає цей "жест" Франції.
"У росіян починається параноя, адже вони в усьому шукають подвійне дно і думають про "теорії змови", а тому така політика Макрона працює. Якби не приїхав посол Франції на інавгурацію Путіна, ніхто б не здивувався. А так президент Макрон вчергове привернув увагу до своєї країни", – пояснив Ігор Рейтерович.
Більше про інавгурацію Путіна
- В Кремлі 7 травня відбулась церемонія інавгурації, яка вже є п'ятою для Путіна. На заході були присутні, зокрема, представники 7 європейських країн, серед яких особливо несподіваним "гостем" був посол Франції.
- Раніше Еммануель Макрон робив різкі заяви щодо Росії, зокрема, він наголошував на можливості ввести в Україну західні війська. Кремль відреагував на це, викликавши посла Франції до МЗС, де йому заявили, що "політика Парижу веде до ескалації конфлікту в Україні та приречена на провал".
- Водночас посол США Лінн Трейсі не була присутня на інавгурації Путіна, тому що в цей час перебувала за межами Росії. Напередодні про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, наголосивши, що США не визнають так звані "вибори" в Росії "вільними та чесними", проте визнають Путіна президентом Росії.