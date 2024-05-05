Втім, французький президент не переймається через гнів Москви. Навпаки, радіє з цього приводу. Адже "хвилювання Росії", на його думку, є доказом того, що політика стратегічної невизначеності працює успішно.

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Путіна треба тримати у невіданні

Макрон пояснив, що стратегічна невизначеність передбачає не розкриття планів. Фактично француз застосував стосовно Кремля ту саму стратегію, якої він дотримується сам. Коли у Москві погрожують ядерною зброєю, то не вказують чітко, коли, за яких умов та в якій кількості, планують її використати.

Те саме зробив і Макрон, коли заявив про те, не виключає відрядження військ в Україну. У такий спосіб він залишив Путіну простір для уяви щодо можливостей Заходу і рішучості їх застосувати.

Раніше ж країни ЄС і НАТО були обережними у висловлюваннях. Вони завжди чітко виключали будь-яке військове втручання для допомоги України, намагаючись не розлютити Росію ще більше. У такий спосіб Захід сподівався стримати країну – агресорку. Втім, та лише користувалася з ситуації, коли добре знала на, що здатен і на що не здатен піти Захід у підтримці України. Ця політика зазнала поразки.

Тому президент Франції вважає, що слід "прибрати всю визначеність", бо "саме це створює здатність до стримування".

Після того, як політик вкотре повторив свою позицію щодо відправки військ, прессекретар Путіна Пєсков у коментарі ЗМІ сказав, що з боку Франції це "дуже небезпечна тенденція" – постійно говорити про можливість свого прямого залучення до війни.

Хвилювання Росії показує, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей,

– наголосив Макрон.

Президент Франції нагадав, що у разі перемоги Росії в Україні, уся Європа забуде про те, що таке безпека.

"Діапазон російських балістичних ракет покриває нас усіх", – підсумував політик.