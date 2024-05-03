Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що тиражування заяв Еммануеля Макрона російськими пропагандистами свідчить про те, що мета Макрона рано чи пізно реалізується. Адже сам президент Франції казав, що Росію треба тримати у стані стратегічної невизначеності.

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Все, аби посіяти паніку

На думку політолога, Заходу потрібно робити все, щоб Росія нервувала, істерила і не знала, чого насправді можна очікувати від країн, які допомагають Україні.

Це змусить Росію витрачати сили, ресурси й час на побудову додаткових альтернативних сценаріїв, які вона могла б використовувати для реагування на зміни в політиці західних країн відносно російсько-української війни,

– підкреслив Рейтерович.

Тому у цьому контексті Макрон досягає того, про що він говорить достатньо активно останнім часом. Якщо його ідеї отримають підтримку з боку інших європейських країн, вони будуть частіше робити заяви, які насправді не обов'язково призведуть до практичних наслідків. Але суть в тому, що Росія не знає, що цього не буде.

Росія буде змушена сприймати кожну таку заяву як цілком реалістичну і змінювати свої плани відповідно до неї. Будемо сподіватися, що інші європейські країни підтримають цю ідею, тому що насправді вона вимагає небагато зусиль,

– зауважив політолог.

Він додав, що до конкретики – дуже довгий період часу, але при цьому ідея все ж може створити серйозні проблеми для Росії.

Підкреслити лідерство

Еммануель Макрон має провести сьогодні, 3 травня, зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Це відбудеться якраз перед довгоочікуваною зустріччю президента Франції з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Ігор Рейтерович вважає, що Макрону немає чого втрачати, але в позитивному розумінні цього слова, адже в нього розв'язані руки. Внутрішні питання щодо балотування вирішені, адже він перебуває другий термін на посаді.

В нього достатньо непогана ситуація всередині країни порівняно з багатьма іншими країнами, непогано з розвитком економіки. Франція також претендує на лідерство в Європейському Союзі. І зустріч із Сі Цзіньпінем – один з елементів підкреслення саме цього лідерства.

У Франції є свої особливі інтереси, пов'язані з Китаєм, і вони ці інтереси можуть спробувати реалізувати на практиці,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Тут питання в іншому – чи буде Макрон говорити виключно від імені Франції, чи представники інших країн Європейського Союзу уповноважать його погодити з ними речі, які він буде озвучувати перед Сі Цзіньпінем. Адже Китай надзвичайно зацікавлений у розширенні співпраці з ЄС.

Стратегічна дилема

Китаю потрібні європейські ринки, які мають критично важливе значення, оскільки без них він не зможе розвивати надалі свою економіку. А вийти на ці ринки він зможе, коли закінчиться російсько-українська війна.

Стратегічна дилема: з одного боку, Росію хочеться тримати на короткому повідку біля ніг, з іншого – хочеться з європейцями зовсім по-іншому торгувати, особливо враховуючи той факт, що 5 листопада перемогти на виборах президента США може Дональд Трамп. Для Китаю це буде погана історія, оскільки з Байденом йому простіше розв'язувати економічні питання, ніж з Трампом,

– сказав політолог.

Він додав, що ця зустріч може стати дуже показовою та етапною. Китай повинен буде визначитися, що буде робити далі – наприклад, чи буде він присутній на Глобальному саміті миру та яку позицію буде там займати.

Зверніть увагу! 15 – 16 червня у Швейцарії буде проходити Глобальний саміт миру, ініційований Україною та підтриманий представниками цивілізованого світу. Саміт відвідають понад 80 глав держав та урядів з усіх континентів. Основною темою буде справедливе закінчення російсько-української війни.

Сісти на двох стільцях одразу

Макрон має достатньо аргументів, щоб переконати Сі Цзіньпіна зайняти правильну позицію, тобто виступити реальною стороною, яка буде намагатися посприяти завершенню війни з урахуванням всіх міжнародних документів, які Росія неодноразово порушувала.

Чи вдасться при цьому Сі Цзіньпіну зберегти обличчя Росії, тому що це важливо з ідеологічного погляду, поки питання відкрите. Принаймні зараз вони будуть шукати варіант, щоб і Росію від себе далеко не відпустити, але і з Європою про щось нормально домовитися, зокрема, щодо певного тиску на Росію,

– підсумував Ігор Рейтерович.

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