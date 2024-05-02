Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь сказав 24 Каналу, що від реалізації стратегічних підходів українського керівництва, зокрема, на фронті залежатиме, чи звернеться Київ до Парижу з проханням ввести французькі війська в нашу країну.

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Коли Україна може попросити підтримки

Зараз Україна отримала американську допомогу. Зокрема ЗСУ надійдуть ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів, які не є оборонною зброєю.

Тоді українська армія буде здатна за певний час проводити контрнаступальні, наразі не операції, а дії. Це означає, що в такому разі Україні абсолютно не буде потрібне ведення французьких військ. Тому що Збройні Сили України самі впораються і з стабілізацією на фронті, наприклад, на Донбасі, і з проведенням контрнаступальних дій і на Донбасі і на Півні,

– підкреслив він.

Не можна виключати й такого сценарію, що військова підтримка від партнерів не допоможе Україні зупинити ворога. Він буде далі проривати фронт, а також проведе мобілізацію і восени спробує організувати наступ, наприклад, через Білорусь на Північному напрямку.

"Тоді, якщо у нас не буде достатньо резервів, матимемо підстави для того, щоб напряму звернутися до Парижу про допомогу підрозділами. Однак багато чого залежатиме від ефективності мобілізації, яка зараз із запровадженням нового закону, набувати нових рис", – наголосив Михайло Самусь.

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