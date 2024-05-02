Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сказал 24 Каналв, что от реализации стратегических подходов украинского руководства, в частности, на фронте будет зависеть, обратится ли Киев к Парижу с просьбой ввести французские войска в нашу страну.

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Когда Украина может попросить поддержки

Сейчас Украина получила американскую помощь. В частности ВСУ поступят ракеты ATACMS дальностью 300 километров, которые не являются оборонительным оружием.

Тогда украинская армия будет способна за определенное время проводить контрнаступательные, пока не операции, а действия. Это означает, что в таком случае Украине абсолютно не будет нужно ведение французских войск. Потому что Вооруженные Силы Украины сами справятся и со стабилизацией на фронте, например, на Донбассе, и с проведением контрнаступательных действий и на Донбассе и на Севере,

– подчеркнул он.

Нельзя исключать и такого сценария, что военная поддержка от партнеров не поможет Украине остановить врага. Он будет дальше прорывать фронт, а также проведет мобилизацию и осенью попытается организовать наступление, например, через Беларусь на северном направлении.

"Тогда, если у нас не будет достаточно резервов, будем иметь основания для того, чтобы напрямую обратиться к Парижу о помощи подразделениями. Однако многое будет зависеть от эффективности мобилизации, которая сейчас с введением нового закона, приобретать новые черты", – отметил Михаил Самусь.

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