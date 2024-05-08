Политика Макрона работает: зачем французский посол посетил инаугурацию Путина

В России 7 мая состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Большинство стран мира проигнорировали это действо. Хотя были и неожиданные "гости".

Политолог Игорь Рейтерович уточнил 24 Каналу, что фарс в Кремле посетил тот самый представитель Франции, которого накануне вызывали в МИД России, где упрекали, что его страна позволяет резкие высказывания в адрес Москвы. Это похоже на дипломатический троллинг со стороны Парижа.

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Натолкнули Кремль на размышления

Присутствие посла на инаугурации Путина – это продолжение политики Эммануэля Макрона относительно того, что Россия должна находиться в состоянии стратегической неопределенности.

С одной стороны от Франции звучат резкие заявления в адрес России, а с другой она присылает своего посла на инаугурацию. Возможно послу еще и дали инструкцию смотреть на этот фарс с саркастической улыбкой, чтобы еще больше разозлить россиян,

– предположил политолог.

Эммануэль Макрон неоднократно делал заявления о возможности отправки западных войск в Украину, но не давал конкретики, когда и при каких условиях это может произойти. Это оставляет России пространство для воображения относительно вероятности совершения Западом таких действий. По мнению президента Франции, гневная реакция Кремля доказывает, что политика Франции относительно стратегической неопределенности достигает своей цели.

Эти действия Франции наталкивают Кремль на определенные размышления, что они означают. Потому что россияне начинают нервничать из-за этого.

Присутствие представителя Венгрии, Словакии или Кипра на инаугурации – ожидаемо и понятно. У России с этими странами специфические отношения. Однако, по мнению Рейтеровича, приезд посла Франции был неожиданным, и россияне не знали, как на это реагировать. С одной стороны нужно его нужно встретить с уважением, а с другой – неизвестно, что означает этот "жест" Франции.

"У россиян начинается паранойя, ведь они во всем ищут двойное дно и думают о "теории заговора", а потому такая политика Макрона работает. Если бы не приехал посол Франции на инаугурацию Путина, никто бы не удивился. А так президент Макрон в очередной раз привлек внимание к своей стране", – объяснил Игорь Рейтерович.

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