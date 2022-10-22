Постачання Україні систем ППО: чи готові ЗСУ до отримання нового озброєння

Після масованих обстрілів Україні 10 – 11 жовтня ввесь світ побачив, що чинить Росія. Нарешті Україні пообіцяли довгоочікувані системи ППО, аби ми могли захиститися від ударів з боку держави-терористки.

Це справді була одна з найпотужніших атак за весь час повномасштабного вторгнення. Тоді було багато заяв світових лідерів, зокрема США, Великої Британії, Франції, Іспанії. Вони наголосили на важливості забезпечення нашої держави передовими засобами ППО. Про це 24 каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Про які засоби йдеться

Відомо, що ми вже використовуємо один комплекс IRIS-T. Очікуємо ще надходжень, які Німеччина пообіцяла до кінця року. За словами Ігната, наразі NASAMS – це ключовий компонент, який може допомогти суттєво посилити радянські системи ППО – Бук-М1 та С-300.

Решта систем може посилити не лише Повітряні Сили, а й протиповітряну оборону Сухопутних військ. Про них багато говорять, але від заяв до дії, до постановки на озброєння, до використання має пройти певний відрізок часу. Будемо сподіватися, що якомога швидше. Поки інформації немає,

– зауважив Юрій Ігнат.

ЗСУ вже готові до роботи із сучасними засобами ППО

Напередодні міністр оборони України Олексій Рєзніков розповів, що наші військові вже закінчують опановувати системи NASAMS. Крім того, тисячі бійців вже пройшли підготовку, а десятки тисяч готують до навчань у країнах-партнерах. "Також ППО Сухопутних військ проходять підготовку в Іспанії на комплексах Aspid", – відзначив Ігнат.

"Там є і морально застарілі комплекси. Але для того, щоб збивати "Шахіди", які є доволі простою ціллю, не потрібно надсучасних комплексів. Саме кількість вогневих засобів наразі важлива для боротьби з іранськими дронами-камікадзе", – підкреслив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що навіть не дуже сучасні засоби західного зразка все ж мають більшу автоматизацію, аніж радянські системи. До прикладу, при роботі з NASAMS або IRIS-T вплив людини є мінімальним, усе відбувається в автоматичному режимі. "Тоді як у нас працюють цілі команди, і від військового фактору залежить дуже багато", – підсумував Ігнат.

Західні партнери передадуть Україні системи ППО: що відомо

Раніше військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан запевнив, що комплекси, які незабаром надійдуть Україні, щонайменше у 1,5 раза покращать здатність нашої ППО протидіяти російським атакам. Це дозволить нам закрити небо на 85 – 90%. Наразі відомо про передачу:

Iris-T – площинна система. Вона перекриє, до прикладу, мережу промислових підприємств або атомних станцій.

NASAMS – до них йдуть ракети AIM-120 AMRAAM. Вони передбачені у збільшеній кількості.

Iris-T SLM – дальність становить до 40 кілометрів, а висота – до 20 кілометрів. За словами льотчика-інструктора, Iris-T, Iris-T SLM та NASAMS – фактично три однакові системи.

Hawk – цікава система, яка свого часу замінила Patriot. Дальність – до 50 кілометрів. Важливо, що нам передають їх у достатньо великій кількості. "Вони можуть перехоплювати крилаті ракети типу Х-101, Х-555 та "Калібр". Відсоток ураження – 50%. При використанні двох ракет цей показник можна збільшити", – пояснив льотчик-інструктор. Ба більше, для них виробляється декілька десятків тисяч ракет.

Aspide – італійські маловисотні системи з хорошою дальністю. Їх Україні передасть Іспанія.

Crotale – ці системи нам пообіцяли французи. Як наголосив Світан, вони можуть прикрити нашу лінію фронту.

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