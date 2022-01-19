Постріл у підборіддя: на Донбасі знайшли мертвим контрактника з Кіровоградщини

Спеціальна прокуратура об'єднаних сил розслідує загибель військового. 18 січня його знайшли без ознак життя.

Це сталося у Луганській області на території проведення Операції об'єднаних сил. Попередньо, мовиться про самогубство.

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На Донбасі знайшли застреленим контрактника з Кіровоградської області

Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил повідомила про трагічний випадок у Збройних силах України, який стався 18 січня на території проведення Операції Об'єднаних сил.

Того дня виявили застреленим військовослужбовця 1998 року народження, контрактника родом з села Новогригорівка Друга Кіровоградської області.

Попередньо, як зазначають у прокуратурі, встановлено, що військовий вистрелив собі у підборіддя зі штатної зброї.

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слідство ще триває,– серед яких умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил користування зброєю.

Повний текст допису Спеціальної прокуратури об'єднаних сил у фейсбуці:

18 січня 2022 року Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області.

На місце події невідкладно виїхав керівник Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області, представники військової служби правопорядку, експерти.

Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати.

За фактом загибелі військовослужбовця, Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, просимо звертатися до Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за телефоном +38 066 671 44 14.