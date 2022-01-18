Трагічний інцидент стався 17 січня. Цю інформацію підтвердив Андрій Білик, керівник консульського відділу посольства України у Туреччині.
Читайте також Мінінфраструктури та Мінцифра працюють над новим реєстром документів моряків: що це змінить
Попередня версія – самогубство
За попередньою інформацією, чоловік здійснив самогубство. Зазначимо, що напередодні корабель Maranta прибув до турецького порту Самсун із порту Рені. За даними ресурсу MarineTraffic, 18 січня станом на 13:00 він все ще там перебуває.
Українські дипломати встановили зв'язок з крюїнговою компанією, екіпажем судна та родичами загиблого. Місцеві правоохоронці проводять розслідування інциденту. "Посольство України тримає ситуацію на контролі", – запевнив Білик.
Де розташований турецький порт Самсун: дивіть на карті
Інші моторошні випадки з українськими моряками
- Наприкінці 2021 року в Туреччині помер 26-річний український моряк, який кілька тижнів провів у реанімації. Він потрапив у лікарню з отруєннями: випив горілки, а потім дезінфектор.
- На початку грудня у порт Стамбула прибуло судно з мертвим українцем на борту. Чоловік помер ще коли корабель в Одесі. Після цього тіло лежало у каюті ще 3 дні.
- У жовтні українські моряки загинули у Бангладеш. Зазначимо, що у них не було симптомів коронавірусу. Не мовилося і про насильницькі смерті.
- Влітку в Сінгапурі помер моряк з Одеси. У нього сильно піднялася температура та з'явився кашель. Лікарі з'ясували, що це COVID-19, але врятувати його не встигли.