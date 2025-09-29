Росія не буде встановлювати нові кордони в Україні, – Зеленський про територіальні поступки
- Президент Володимир Зеленський заявив, що кордони України визначені її Конституцією та міжнародним правом і не підлягають змінам, відкидаючи можливість територіальних поступок на користь Росії.
- Зеленський висловив готовність до дипломатії, використовуючи поточну лінію фронту як основу для домовленостей про перемир’я, але підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.
Кордони України визначені її Конституцією та міжнародним правом, і вони залишаються незмінними. Росія не буде встановлювати нові кордони нашої держави.
Таку заяву він зробив під час онлайн-виступу на відкритті Варшавського безпекового форуму у понеділок, 29 вересня, повідомляє 24 Канал.
Що каже Зеленський про територіальні поступки?
У президента України запитали, чи готовий він погодитися на територіальні поступки на користь Росії для закінчення війни. Відповідаючи на це, він сказав, що кордони України визначені її Конституцією і міжнародним правом.
Росія не малюватиме нові кордони в Україні,
– сказав він.
Володимир Зеленський висловив готовність до дипломатії, і предметом цього, на його думку, може стати поточна лінія фронту як основа для домовленостей про перемир’я та початком роботи над планом закінчення війни.
Детальніше про поступки або повернення територій
- Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими. Водночас президент допустив певний компроміс, зокрема у разі неможливості зробити це силою.
- Водночас Дональд Трамп заявив, що зараз Україна за підтримки Європи та НАТО може повернути окуповані Росією землі. Він не виключив повернення територій, визнавши можливим навіть "йти далі".
- Водночас спецпредставник США Кіт Келлог заявляв, що Україні доведеться змиритися з реальністю, в якій Росія окупувала більшість Донбасу. Але це не означає юридичного визнання суверенітету Росії там.