Укр Рус
24 Канал Новини України Посвідчення водія онлайн: у Мінцифри анонсували зміни в іспиті з теорії
29 грудня, 17:20
2

Посвідчення водія онлайн: у Мінцифри анонсували зміни в іспиті з теорії

Дарія Черниш
Основні тези
  • Мінцифри планує ввести можливість складати теоретичний іспит на водійські права онлайн з використанням штучного інтелекту для контролю.
  • Міністр Михайло Федоров сподівається на співпрацю з Міністерством внутрішніх справ для запуску цієї послуги у 2026 році.

У Мінцифри заявили про можливі зміни у теоретичному іспиті на посвідчення водія. Йдеться про можливість складати тест онлайн із використанням сервісу зі штучним інтелектом.

Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму TikTok, передає 24 Канал.

Дивіться також Роумінг як удома для українців у ЄС і власний ШІ: підсумки та прогнози заступника Мінцифри Борнякова

Як зміниться іспит для майбутніх водіїв?

Михайло Федоров розповів про ідею перевести іспит з теорії на водійське посвідчення в онлайн-формат. За його словами, вже існують сервіси зі штучним інтелектом, які дозволяють контролювати рухи очей та дії людини на екрані.

Ми за замовченням довіряємо громадянам і вважаємо, що якщо додати класний сервіс, то можна здавати на права онлайн. А це боротьба з корупцією,
– додали у Мінцифри.

За словами Федорова, йдеться про іспит, який проводять після курсу практики. Мінцифра сподівається на підтримку з боку Міністерства внутрішніх справ, щоб запустити послугу у 2026 році.

Водійське посвідчення в Україні: що відомо?

  • Наразі, щоб отримати водійське посвідчення в Україні, потрібно вивчитись в автошколі, скласти теоретичний і практичний іспити та сплатити збори.

  • Загальні витрати на навчання зазвичай сягають до 50 тисяч гривень. 

  • Посвідчення видають строком на два роки, після чого його необхідно обміняти. Це можна зробити офлайн або онлайн через Дію.