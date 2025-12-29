Посвідчення водія онлайн: у Мінцифри анонсували зміни в іспиті з теорії
- Мінцифри планує ввести можливість складати теоретичний іспит на водійські права онлайн з використанням штучного інтелекту для контролю.
- Міністр Михайло Федоров сподівається на співпрацю з Міністерством внутрішніх справ для запуску цієї послуги у 2026 році.
У Мінцифри заявили про можливі зміни у теоретичному іспиті на посвідчення водія. Йдеться про можливість складати тест онлайн із використанням сервісу зі штучним інтелектом.
Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму TikTok, передає 24 Канал.
Дивіться також Роумінг як удома для українців у ЄС і власний ШІ: підсумки та прогнози заступника Мінцифри Борнякова
Як зміниться іспит для майбутніх водіїв?
Михайло Федоров розповів про ідею перевести іспит з теорії на водійське посвідчення в онлайн-формат. За його словами, вже існують сервіси зі штучним інтелектом, які дозволяють контролювати рухи очей та дії людини на екрані.
Ми за замовченням довіряємо громадянам і вважаємо, що якщо додати класний сервіс, то можна здавати на права онлайн. А це боротьба з корупцією,
– додали у Мінцифри.
За словами Федорова, йдеться про іспит, який проводять після курсу практики. Мінцифра сподівається на підтримку з боку Міністерства внутрішніх справ, щоб запустити послугу у 2026 році.
Водійське посвідчення в Україні: що відомо?
Наразі, щоб отримати водійське посвідчення в Україні, потрібно вивчитись в автошколі, скласти теоретичний і практичний іспити та сплатити збори.
Загальні витрати на навчання зазвичай сягають до 50 тисяч гривень.
Посвідчення видають строком на два роки, після чого його необхідно обміняти. Це можна зробити офлайн або онлайн через Дію.