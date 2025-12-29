Водительское удостоверение онлайн: в Минцифры анонсировали изменения в экзамене по теории

В Минцифры заявили о возможных изменениях в теоретическом экзамене на водительское удостоверение. Речь идет о возможности сдавать тест онлайн с использованием сервиса с искусственным интеллектом.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем TikTok, передает 24 Канал.

Как изменится экзамен для будущих водителей?

Михаил Федоров рассказал об идее перевести экзамен по теории на водительское удостоверение в онлайн-формат. По его словам, уже существуют сервисы с искусственным интеллектом, которые позволяют контролировать движения глаз и действия человека на экране.

Мы по умолчанию доверяем гражданам и считаем, что если добавить классный сервис, то можно сдавать на права онлайн. А это борьба с коррупцией,

– добавили в Минцифры.

По словам Федорова, речь идет об экзамене, который проводят после курса практики. Минцифра надеется на поддержку со стороны Министерства внутренних дел, чтобы запустить услугу в 2026 году.

Водительское удостоверение в Украине: что известно?