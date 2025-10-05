Новий тиждень принесе потепління у деякі області України. Повернуться комфортні температурні показники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Коли буде потепління?

Ігор Кібальчич зауважив, що температура на тижні розподілиться досить нерівномірно. Найтепліше буде у південно-східній частині України, а найпрохолодніше – у західних областях.

У понеділок, 6 жовтня вдень повітря прогріється до +10…+15, у південних і східних регіонах до +13…+18, у Криму – до +22

У вівторок, 7 жовтня, температура повітря вдень в західних областях буде +9…+14, на решті територій переважно +14…+19. Найтепліше буде на Півдні та крайньому Сході – там позначки покажуть +17…+22.

У середу, 8 жовтня, температура повітря в західних областях очікується в межах +11…+16 вдень. На решті території України повітря прогріється до +15…+20, подекуди до +20…+23.

У четвер, 9 жовтня, температура вдень буде на рівні +11...+17, а у п'ятницю, 10 жовтня – +12…+17. У суботу, 11 жовтня, термометри покажуть +13…+18, а у неділю, 12 жовтня буде +14…+19.

Чого чекати від погоди у жовтні?