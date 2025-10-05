В каких областях потеплеет до +23 уже вскоре
- Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует потепление до +23 в некоторых регионах Украины, в частности на юге и крайнем востоке.
- В течение недели самые теплые дни ожидаются в среду, когда температура может достигать +20...+23 на большинстве территорий.
Новая неделя принесет потепление в некоторые области Украины. Вернутся комфортные температурные показатели.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Смотрите также Бабье лето и дожди или похолодание вплоть до морозов и снега: какой будет погода в октябре – интервью
Когда будет потепление?
Игорь Кибальчич отметил, что температура на неделе распределится достаточно неравномерно. Теплее всего будет в юго-восточной части Украины, а прохладнее – в западных областях.
В понедельник, 6 октября днем воздух прогреется до +10...+15, в южных и восточных регионах до +13...+18, в Крыму – до +22
Во вторник, 7 октября, температура воздуха днем в западных областях будет +9...+14, на остальной территории преимущественно +14...+19. Теплее всего будет на юге и крайнем востоке – там отметки покажут +17...+22.
В среду, 8 октября, температура воздуха в западных областях ожидается в пределах +11...+16 днем. На остальной территории Украины воздух прогреется до +15...+20, местами до +20...+23.
В четверг, 9 октября, температура днем будет на уровне +11...+17, а в пятницу, 10 октября – +12...+17. В субботу, 11 октября, термометры покажут +13...+18, а в воскресенье, 12 октября будет +14...+19.
Чего ждать от погоды в октябре?
Как рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Каналу, определенное повышение температуры можно ждать в третьей декаде месяца, то есть после 20-х чисел октября. Предварительно, будет на несколько градусов выше нормы.
Количество дождей будет примерно в пределах нормы. Октябрь – это переходный период, когда возможны как засушливые периоды, так и влажные.
Относительно отопительного сезона, то пока среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8. Именно при таких показателях несколько дней подряд в дома украинцев начинают подавать тепло. Преимущественно достаточное снижение температуры для начала отопления фиксируют в третьей декаде октября.